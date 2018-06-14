 Dünya Kupası ne kadar güvenli? | SPOR | DW | 19.06.2018

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SPOR

Dünya Kupası ne kadar güvenli?

Rus emniyet makamları, güvenli bir Dünya Kupası sözünü vermişti. Bu sözün tutulabilmesi için büyük çaba harcanıyor. Moskova’dan Miodrag Soriç bildiriyor.

Russland Taxi fuhr gegen Menschenmenge in Moskau (Reuters)

Moskova’da yürekler ağızlara geldi: Bir taksi sürücüsü, Kızıl Meydan yakınlarında kalabalığın arasına daldı. Aralarında Meksikalı taraftarların da bulunduğu toplam yedi kişi yaralandı. Sürücünün Kırgız kökenli olduğu bilgisi sızınca, bunun bir terör saldırısı olabileceği endişesi dillendirilmeye başlandı.

Ancak kısa süre sonra Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yüreklere su serpen açıklamayı yaptı: Taksi sürücüsü, aracı üzerindeki kontrolü kaybetmiş. Yani olay bir terör saldırısı değil, sıradan bir trafik kazasıymış. Kaza tutanaklarında, sürücünün panik halinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı bilgisi yer alıyor. Basında, taksicinin ağzından “Çok üzgünüm. Mesaimi bitirmiş, eve yatmaya gidiyordum ki bu kaza oldu” ifadeleri yer aldı. Kazaya muhtemelen şoförün aşırı yorgunluğunu neden olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda terör saldırısı uyarısı

Bu olay, gerek Rus yetkililerinde gerekse halk arasındaki terör endişesinin ne kadar fazla olduğunu ortaya koydu. Art arda yapılan terör saldırısı uyarıları, bu endişeleri daha da körüklüyor. Son olarak ABD güvenlik makamları tarafından yayınlanan bir uyarıda, Moskova’da turistik bölgeler ve toplu ulaşım araçları başta olmak üzere, yoğun insan kalabalığının olduğu yerlerde terör saldırısı olabileceği bildirildi.

Geçen yılın Nisan ayında St. Petersburg metrosunu kana bulayan bir intihar saldırganı, 14 kişinin ölümüne neden olmuştu. Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yaklaşık 9 bin Rus vatandaşının, IŞİD ve benzeri terör örgütleri bünyesinde savaştığı tahmin ediliyor. Bunların çoğu Kuzey Kafkasya kökenli. Bazılarının, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında terör saldırıları yapmak üzere ülkeye dönmelerinden endişe ediliyor. Bu tehlikenin bilincindeki Rus emniyet makamları teyakkuzda kalmayı sürdürüyor.

Russland Taxi in Moskau auf den Bürgersteig gelenkt (Reuters/J. Stubbs)

Taraftlarlar keyfine bakıyor

Dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce taraftar ise böyle bir tehlike yokmuşçasına futbol festivalinin keyfini sürüyor. Özellikle Kızıl Meydan’a çıkan geniş yollarda renkli görüntülere rastlamak mümkün. Rus Gizli Servisi’nin bulunduğu bölgede de coşkulu kutlamalar yapılıyor.

En ateşli taraftar grubundan biri de Arjantliler. Takımlarının ilk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığına neden olması dahi, tangocuların keyfini kaçırmadı. İzlandalıların sevincine ortak olan Arjantinli taraftarlar hep bir ağızdan “Spasibo Russia” (Teşekkürler Rusya) diye şarkılar söyledi. Rus taraftarlar da onlara vodka ikram etti.

Russland, WM 2018: Gruppe C: Frankreich - Australien, Fans feiern den Sieg (Reuters/I. Alvaro)

Polisler yakın takipte

Taraftarların bulunduğu tüm yıllarda adım başı üniformalı polisler dikkat çekiyor. Ayrıca yine çok sayıda sivil polisin de taraftarlar arasında dolaştığı söyleniyor. Resmî ve sivil giyimli polislere, yüz tanıma özelliği olan binlerce güvenlik kamerası da destek oluyor.

Moskova’daki Luşniki ve Spartak stadyumları çevresinde ise özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Yaya ve araç trafiği polisler tarafından yönlendiriliyor. Kontrol noktalarından, ancak özel kimliği olanların geçmesine izin veriliyor. Süpermarket ve büfelerde maçlardan önce ve sonra alkol satışı da yasaklandı.

Taşkınlık yapan taraftarlara ise Rus polisi kesinlikle müsamaha göstermiyor. İki yıl önce Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’ndaki gibi holiganların toplu kavgalara girişmesi, her ne pahasına olursa olsun önlenmek isteniyor. Şampiyona öncesi katılımcı ülkelerin emniyet teşkilatlarıyla da temasa geçen Rus polisi, şiddete meyilli holiganları tespit ederek, onlara vize vermedi. Yabancı misafirlerin pasaportlarını sürekli yanlarında taşımaları gerekiyor. “Pasaportumu otelde unuttum” türünden mazeretler kabul edilmiyor. Kimlik belgesi ve maç bileti olmayanların, stadların güvenlik bölgelerinden geçmelerine kesinlikle izin verilmiyor.

Russland WM Stadion in St. Petersburg (picture-alliance/AP/D. Lovetsky)

Güvenlik uzmanları her yerde

Polis, asker ve özel birliklerden oluşan 100 bin kişilik dev bir güvenlik ordusu ve 20 bin kadar gönüllü güvenlik elemanı Moskova sokaklarında asayişi sağlamak için azami gayret gösterirken, perde arkasında da binlerce güvenlik uzmanı internet ortamını gözlem altında tutuyor.

Güvenlik makamlarının özel telefon hatları 24 saat boyunca hizmet veriyor. Ayrıca başta Almanya olmak üzere, katılımcı ülkelerden yüzlerce güvenlik uzmanı da Rusya’ya gelerek meslektaşlarıyla yoğun bir dayanışma sergiliyor. Konuştuğumuz bazı yabancı uzmanlar, ev sahibi ülkenin şampiyona boyunca uyguladığı güvenlik önlemlerinden hayli etkilendiklerini saklamıyor. Onlara göre Rusya, güvenli bir Dünya Kupası organizasyonu için elinden gelenin en iyisini yapmak için büyük çaba harcıyor.

Miodrag Soriç / Moskova

© Deutsche Welle Türkçe

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