Dünya Kupası başlıyor: Gözler ev sahibi Rusya'da

“Güçlü bir ev sahibi olmak zorundayız.” Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, 2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki hedeflerini bu şekilde özetliyor ve ekliyor: “Fikstür gereği Almanya ile çeyrek ya da yarı finalde eşleşebiliriz. Bu kadar ilerleyebilirsek dünyanın en mutlu adamı ben olurum.”

Bu haklı bir mutluluk olurdu elbette. Ancak Rusya’nın, turnuvada son sekiz ya da dört takım arasına kalmasını düşünmek için hayli geniş bir fantaziye sahip olmak gerekiyor. Zira ev sahibi ekibin, Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay’dan oluşan gruptaki rakipleri arasından sıyrılıp ikinci tura yükselmesi bile pek kolay görünmüyor. Hatta son maçlarda sergilenen kötü performansa bakıldığında, Rusya’yı “Tüm zamanların en zayıf ev sahibi” olarak nitelendirenlerin sayısı da hayli fazla.

Hazırlık maçlarında, dünya futbolunun zirvesiyle arasında hayli mesafe olduğu net bir şekilde görüldü. Yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu Arjantin’e 1-0 yenilen Çerçesov'un talebeleri, Brezilya'ya ise 3-0’lık skorla boyun eğmek zorunda kaldı. Hakeza Fransa’ya karşı alınan 3-1’lik mağlubiyet de ilerisi için pek ümit vermedi. Ruslar, son beş maçtır galibiyet yüzü görmüyor.

Çerçesov sorunlar yumağıyla boğuşuyor

Takımda varolan çok sayıda sorunu birden çözmeye çalışan teknik direktör Stanislav Çerçesov’un işi hiç de kolay değil. Takımın üç temel direği, çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle turnuvada forma giyemecek. Savunmanın göbeğindeki banko ikili Georgi Çikiya ve Viktor Vassin’in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’ndeki Zenit-Leipzig maçında sakatlanan tecrübeli forvet Aleksander Kokorin de takımdaki yerini alamayacak.

Alman kökenli iki Rus futbolcu Konstantin Rausch ve Fenerbahçeli Roman Neustädter’in Brezilya karşısındaki farklı mağlubiyetin ardından gece soluğu diskotekte almaları, takımdaki disiplin sorununu da günyüzüne çıkardı. Bunun üzerine her iki oyuncu da Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

Çerçesov’un takımındaki en büyük sorun, büyük yeteneklerden yoksun olması. Sadece iki milli futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor. Ruslar, 28,8 yaş ortalaması ile şampiyonanın en yaşlı takımları arasında. Altyapıdan üst düzey futbolcu yetişmiyor. “Scouting” diye tabir edilen genç yeteneklerin izlenip keşfedilmesi çalışmaları da yetersiz. Ayrıca kulüp takımlarındaki “ilk onbirde beş yerli futbolcu oynatma zorunluluğu” da kaliteli Rus futbolcuların yetişmesine engel olarak görülüyor. Zira yerli futbolcular, yabancı yıldızlarla rekabete girmek zorunda kalmadan “kontenjan” nedeniyle banko oynuyor. Bu da onların rehavete kapılmasına neden oluyor ve gelişimini sekteye uğratıyor. Bu kuralın Dünya Şampiyonası sonrası esnetilmesi planlanıyor.

Geçmiş de pek parlak değil

Alman Dynamo Dresden'in eski kalecilerinden olan 55 yaşındaki Stanislav Çerçesov, Fransa’da düzenlenen EURO 2016’daki başarısızlığın ardından Rusya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. Rusya, iki yıl önceki turnuvayı grup sonucu olarak tamamlayıp erkenden evine dönmüştü. Bu sonuç aslında 1994, 2002 ve 2014 Dünya Kupaları'ndakilerle aynıydı. Rusya, o şampiyonlarda da grup sonuncusu olmuştu. Bunun tek istisnası, EURO 2008’de elde edilen sürpriz dördüncülük oldu. Oysa Rusya’nın selefi olan Sovyetler Birliği futbolda büyük başarılar elde etmişti. 1960’da Avrupa Şampiyonu olan SSCB, 1996 Dünya Kupası’nda da dördüncü olmuştu. EURO 1988'de finale kadar yükselen Sovyetler, Van Basten, Gullit, Rijkaard ve Koeman gibi yıldızları bünyesinde barındıran Hollanda’ya boyun eğerek ikinci olmuştu.

Temelde ofansif bir futbol anlayışını benimseyen ve genelde üçlü forvet hattıyla maçlara çıkan Çerçesov, 2018 Dünya Şampiyonası’nda takımına daha defansif bir taktik uygulatması bekleniyor. Ancak bu taktik, onun koltuğunu korumasına yeterli olur mu, bilinmez. 1992 yılından bu yana dokuz farklı isim milli takımı çalıştırdı. Oleg Romanzev hariç hiçbiri, iki yıldan daha uzun bir süre görevde kalmadı. Rusya’nın gruplardan çıkamayarak kendi evindeki turnuvaya erken veda etmesi sürpriz olmayacak. Bu takdirde Dünya Futbol Şampiyonası tarihine “en başarısız iki ev sahibinden biri” olarak adını yazdırmış olacak. 2010 yılındaki şampiyonada da ev sahibi Güney Afrika’nın Dünya Kupası macerası sadece üç maç sürmüştü.

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Jens Krepela

© Deutsche Welle Türkçe