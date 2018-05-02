 Dünya devi şirketlerden G7′ye temiz enerji çağrısı | DÜNYA | DW | 04.06.2018

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DÜNYA

Dünya devi şirketlerden G7'ye temiz enerji çağrısı

Dünyanın önde gelen yatırım şirketleri, G7 liderlerine iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele etme çağrısı yaptı.

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Dünya devi 288 firma G7 ülkelerine iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırma çağrısı yaptı. Aralarında Allianz Global Investors, DWS, HSBC Global Asset Management, Nomura Asset Management gibi dünya devlerinin olduğu toplam değeri 26 trilyon doları bulan firmalar, G7 ülkelerinden kömür kullanımını aşamalı olarak kaldırma sürecini hızlandırmasını talep etti.

Firmaların 8-9 Haziran tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesi öncesi yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Temiz enerjiye doğru küresel değişimin yolda olduğu, ancak hükümetlerin çok daha fazlasını yapması gerektiği" belirtildi. Açıklamada, küresel ısınmayı azaltmak için 2015 Paris İklim Zirvesi sonrası verilen taahhütlerin küresel ısınmayı sınırlandırmak için yeterli olmadığına dikkat çekildi. İklim değişikliğiyle mücadelede ilerleme kaydedebilmek için hükümetlerin kömür enerjisi ve fosil yakıt kullanımına aşamalı olarak son vermesi gerektiğini belirten firmalar, üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 40'ının hala kömürden sağlandığına dikkat çekti. G7 ülkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler’e de iletilen açıklamada öncü devletlere emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulanan bir politika olan karbon fiyatlandırması için de çağrıda bulunuldu.

Açıklamada imzası bulunanlardan İklim Değişikliği Kurumsal Yatırımcılar Grubu (Institutional Investors Group on Climate Change) CEO'su Stephanie Pfeifer, ilk defa bu kadar fazla sayıda öncü yatırımcı firmanın enerji üretiminde kullanılan termal kömür kullanımının sonlandırılmasını talep ettiğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Pfeifer, “Yatırımcılar arasında hükümetlere harekete geçmeleri için baskı yapmaya yönelik çok daha fazla harekete geçme gücü bulunduğunu” söyledi.

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"İklim anlaşmasına uyanlar ekonomik fayda sağlayacak"

Ne var ki, yatırımcıların bu çağrıları ABD tarafından dikkate alınmıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin fosil yakıt endüstrisini desteklemekten yana olduğunu ifade etmiş ve iklim değişikliğine yönelik bilimsel veriler hakkındaki kuşkularını dile getirmişti.

Trump, bir yıl önce Amerikan iş gücüne ve ekonomisine zarar verdiği ve büyük bir mali yüke neden olacağı gerekçesiyle Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Yatırımcıların imzaladıkları açıklamada ise Trump'ın bu argümanlarına karşı Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda hareket eden ülkelerin ve firmaların "belirgin ekonomik fayda sağlayacakları ve daha fazla yatırımcı çekecekleri” savunuluyor.

G7 ülkelerinden Kanada, İngiltere, Fransa ve İtalya geçen yıl kurulan ve 2030 yılına kadar kömür kullanımını sonlandırmayı amaçlayan "Powering Past Coal” birliğinin üyeleri arasında yer alıyor. Diğer G7 ülkeleri Almanya ve Japonya ise yaklaşık 30 ülkeden oluşan birliğe üye değil.  

DW/SÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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