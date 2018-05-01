 Dört muhalefet partisi ittifak için anlaştı | TÜRKİYE | DW | 02.05.2018
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TÜRKİYE

Dört muhalefet partisi ittifak için anlaştı

AKP-MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı dört muhalefet partisi birlikte hareket etmek için anlaştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kuruyor. HDP ise ittifak dışında kaldı.

Türkei Pressekonferenz Meral Aksener, Iyi-Partei & Kemal Kilicdaroglu, CHP (Reuters)

AKP ve MHP’nin 24 Haziran’da birlikte yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurduğu Cumhur İttifakı'nın ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de birlikte hareket etme kararı aldı. Ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir muhalefet partileri arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütüyordu. Kılıçdaroğlu ortak bir aday konusunda anlaşma sağlamadı, ancak milletvekili seçimlerine ittifakla girmesi için parti liderleriyle anlaştı. Ancak bu anlaşmanın içinde HDP yer almadı. 

Muhalefetin yaptığı ittifak uzlaşmasının temel hedefi mecliste çoğunluğu sağlamak yatıyor. AKP ile MHP’nin, seçimlere partilerin ittifakla girmesini sağlayan yasal düzenleme gereğince ittifak, siyasi partiler için yüzde 10 seçim barajını sıfırlıyor. Bu yüzden ittifak arayışlarına CHP, "sıfır baraj ittifakı" adını da vermişti. Seçimlerin ardından oylar sayılırken, ittifakın oylarının toplamı sayılacak ve ittifak barajı aşmışsa, ittifaktaki partiler de barajı aşmış sayılacak. Muhalefetin kurduğu ittifakla birlikte CHP’nin, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi meclise taşıması bekleniyor.

Türkei Parlament

Muhalefet cephesindeki uzlaşmaya göre her dört parti kendileri açısından kritik olan bölgelerde de birbirlerine destek verecek ve o bölgelerde en güçlü adayın desteklenip meclise girmesini sağlayacaklar. İttifakta CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kendi kurumsal kimlik ve milletvekili listeleriyle yer alması planlanıyor. Demokrat Parti’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı konusu üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Demokrat Parti’den kimi isimlere İYİ Parti listesinden, Saadet Partisi’nden kimi isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği üzerinde çalışmalar var.

Son değerlerdirmeleri liderler yapacak

Muhalefet bloğunun anlaştığı ittifak protokolü üzerindeki son değerlendirmeleri siyasi parti liderleri yapacak. İttifak protokolünün parti liderlerinin düzenleyeceği ortak bir basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Liderler, ittifakın ismini de kamuoyuna bu toplantıda duyuracak.

Ancak siyaset kulislerinde bu ittifakta HDP’nin neden yer almadığı konusunda kaygılar da dillendiriliyor. HDP cephesi “Bizsiz ittifak olmaz. Bizsiz mecliste çoğunluğu sağlayamazsınız” açıklamalarıyla, ittifak görüşmelerine dahil edilmemelerini sert eleştirmişti. Ancak ittifakın sürpiz "Kürt açılımı" da yapacağı ve Kürt seçmenleri de memnun edecek formüller geliştireceği bilgisi de Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı için ayrı adaylar

Ancak muhalefet cephesi cumhurbaşkanlığı seçimine ayrı adaylarla giriyor. Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş olacak. CHP’nin de adayını Cuma günü kamuoyuna açıklaması bekleniyor. 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusu yapacak adaylar için son gün bugün doluyor.

Temel Karamollaoğlu ve Akşener bugün 100 bin imza ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak adaylar olacak. Muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oyu olan muhalif adayı destekleme konusunda da anlaştı. Bu anlaşmaya ittifak içinde yer almasa da HDP cephesi de destek veriyor.

Seçim takvimi hızlanıyor

Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmesi için son gün 6 Mayıs. Seçmenler açısından da hızlı takvim bugünden itibaren başlıyor. Seçmen kütüğü listeleri, 2 Mayıs’ta (bugün) muhtarlıklarda askıya çıkacak, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecek.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

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