 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şam ile temasımız yok | DÜNYA | DW | 21.02.2018
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DÜNYA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şam ile temasımız yok

Afrin'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şam yönetimiyle bir diyaloğun söz konusu olmadığını belirterek gerektiği takdirde temasa geçilebileceği mesajı verdi.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten (picture-alliance/AA/M. Ali Ozcan)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çarşamba günü Ankara'da Afrin'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Salı günü "Esad rejimi ve PYD ile anlaşma imzaladı mı, oraya bir takım güçler girdi mi diye bir trafik yaşandığını" belirten Kalın, "Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık bir konvoyun bir girme teşebbüsünün olduğunu gördük. Fakat bu topçu atışlarımızla hemen püskürtüldü" dedi. Sözcü, "Bu haberlerin başından beri teyide muhtaç olduğunu ifade ettiklerini" belirtti.

Son günlerde farklı mercilerce iddia edildiği üzere Şam rejimi ile YPG arasında bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyleyen Kalın, "Sahada kirli ve karanlık pazarlıklar olsa bile biz Zeytin Dalı ile ilgili planlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yeni bir Kandil yapılmak isteniyor"

"Afrin harekatının haklılığı konusunda her gün ortaya çıkan yeni veriler verdiğimiz kararın doğruluğunu teyit etmektedir" diyen Kalın, "Harekat öncesinde gelen istihbarat ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor" dedi ve "ellerine harekatın meşruiyeti açısından yeni verilerin geçtiğini" söyledi.

İbrahim Kalın, Doğu Guta'da gerçekleşen saldırıları da kınadıklarını belirtti. Şam'a bu saldırıları durdurma çağrısında bulunan Kalın, "Bu bir insanlık suçudur. Masum sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. Rusya ve İran ile Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği, ilgili arkadaşların yoğun görüşmeleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Irak Mossul - Raucht steigt auf während Irakische Truppen gegen den IS kämpfen (Reuters/S. Kalin)

"Şam'la resmi temas yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un salı günü Şam ve Ankara'ya yaptığı diyalog çağrısıyla ilgili soruya cevaben Kalın, "Şam rejimiyle doğrudan bir resmi temasın söz konusu olmadığını" söyledi.

Buna karşılık iki başkent arasında "dolaylı bir trafik" olduğunu belirten Kalın, "Rusya, İran ve Türkiye olarak eşgüdüm sağlamak, çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak ve diğer ilgili konuları takip etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli sorunların çözülmesi gerektiğinde, istihbarat birimlerimiz doğrudan veya dolaylı temaslar kurabilir" dedi.

Suriyeli diplomattan Türkiye'ye tehdit

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riad Haddad, çarşamba günü Interfax ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatı "saldırganlık" olarak niteleyerek karşılık vermekle tehdit etti. "Bu Suriye'nin egemenliğine bir saldırıdır" şeklinde konuşan Haddad, Suriye hükümetinin buna elindeki tüm imkanları kullanarak karşılık vereceğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından salı günü yapılan açıklamada ise, 33 gündür yürütülen harekat kapsamında "etkisiz hale getirilen terörist sayısının" 1780'e yükseldiği belirtildi.

DW,DHA/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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