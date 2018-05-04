CHP'nin umudu Muharrem İnce'de

CHP’nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” başlıklı konuşmasıyla CHP’de hem eski hem de yeni kuşak kadroları umutlandırdı.

CHP’yle özdeşleşmiş, bir dönem genel başkanlık koltuğuna da oturmuş olan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan’ın karşısında şansının yüksek olduğu kanısında. Şimdilerde Kılıçdaroğlu’nun “A Takımı” olarak bilinen Bülent Tezcan, Engin Altay, Özgür Özel, Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba da “İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması için hep birlikte çalışacağız” diyor.

CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmaktan çekinmeyen Muharrem İnce, CHP içinden güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı. Aday tanıtım toplantısının yapıldığı salona eşiyle birlikte giren İnce, 3 bin kişilik Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nu tıklım tıklım dolduran partililer tarafından İzmir Marşı'yla karşılandı. İnce, salonu selamlarken salondan yükselen “İnce Başkan” sloganları tanıtım toplantısı boyunca sürdü. Tanıtım toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski genel başkanlar ile yan yana oturması dikkat çekti.

Hikmet Çetin duygulandı

Muharrem İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız olacağım” diye başladığı konuşmasını Diyarbakırlı Kürt şair Ahmet Arif’in “Bahar gelmiş dağlarına memleketim” şiirini okuyarak sürdürünce CHP’nin eski genel başkanlarından Diyarbakırlı Hikmet Çetin’in gözleri doldu.

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışında şansının olup olmadığı konusunda DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Hikmet Çetin, “Türkiye’de bu seçim çok kritik. Tarihi bir seçim var. Muharrem İnce de tarihi görevinin farkında. Konuşmasıyla herkesin cumhurbaşkanı olabileceğini ilan etti, şansını da yükseltti” diye konuştu. Çetin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt oylarının çok kritik olduğunu ve seçim sonucunu da bu oyların belirleyeceğini belirterek “Bütün partiler seçim barajı sıkıntısından kurtuldu. Yüzde 10 barajı şimdi sadece HDP için geçerli. Kürtlerin nasıl oy kullanacağını hep birlikte göreceğiz. Ama onların da yaşadıkları sıkıntıları dikkate alarak seçimlerde oy kullandığına tanık olacağız” dedi.

“Bu konuşmadan sonra şansını yükseltti”

Altan Öymen de CHP’nin genel başkanlığını yapmış isimlerden biri. İnce’nin konuşmasını “pür dikkat” dinlediğini belirten Öymen, DW Türkçe’ye “Bu konuşmadan sonra cumhurbaşkanlığı yarışında şansını çok yükseltti” değerlendirmesini yaptı.

İnce’nin Türkiye’nin sorunlarını açıkça ortaya koyduğunu, gerekirse kavga da edeceğini söylediğini hatırlatan Öymen, “Bugün Türkiye’de cumhuriyet rejimi büyük bir sıkıntı yaşıyorsa, adalet büyük yara almışsa toplumun her kesimini kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var demektir. İnce de tarafsızlığını ilan ederek AKP’li seçmene de seslenerek gerekeni yaptı” diye konuştu.

“İddia ediyorum”

Murat Karayalçın ismi de CHP’yle özdeşleşmiş bir isim. Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) genel başkanlarından Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi de yapan Murat Karayalçın, “İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağını iddia ediyorum. Hatta görüyorum” dedi.

Karayalçın bu öngörüsünü DW Türkçe’ye “Çünkü iç ve dış siyaset iflas etti, Türkiye’de. Halkımız büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Halkta AKP iktidarına ve Erdoğan ismine dönük büyük bir tepki var. Bu tepki Muharrem İnce’ye cumhurbaşkanlığı yolunu açacaktır” sözleriyle açtı.

“Yeni bir başlangıç”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da Muharrem İnce’nin "kararlı ve iddialı" bir şekilde kampanya yürüteceğini ve halkla kucaklaşacağını söyledi. Tezcan, “Şansı çok yüksek. Çünkü tabanda çok sevilen bir isim. Türkiye 25 Haziran’da yeni bir döneme başlangıç yapacak” dedi.

Diğer bir Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay da “Türkiye’de cumhuriyet kazanacak, demokrasi kazanacak. İnce ismi hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm CHP kadroları İnce’nin cumhurbaşkanlığı için yoğun bir çaba gösterecektir. İnce’nin şansını hep birlikte yükselteceğiz” dedi.

“Seçim ikinci tura kalırsa”

Ankara’nın deneyimli siyaset gazetecilerinden Şükrü Küçükşahin de Muharrem İnce’nin adaylığının açıklandığı salondaydı. Küçükşahin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun taban baskısıyla İnce ismi üzerinde karar kıldığını belirterek “Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa herkesin şansı var. İktidar cephesindeki paniğe baktığınızda da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura sarkacak ve işte o zaman Türkiye’nin kaderi belirlenecek” dedi.

İnce’nin dikkatli yürütülecek bir seçim kampanyası ile şansını artırabileceğini ifade eden Küçükşahin, bu kampanyanın ancak "Halkı bir bütün olarak kucaklayan, ayrıştırmayan" söylemlerle başarılı olabileceğini vurguladı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe