 CHP′nin Muharrem İnce′yi açıklaması bekleniyor | TÜRKİYE | DW | 03.05.2018
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TÜRKİYE

CHP'nin Muharrem İnce'yi açıklaması bekleniyor

Ana muhalefet partisi Cuma günü Ankara'da düzenleyeceği etkinlikte 24 Haziran'da yarışacak cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bekleniyor.

Türkei Ankara - Parteitag der CHP (picture-alliance/abaca/R. Aydogan)

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinde yarışacak merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını Cuma günü TSİ 10.00'da Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda düzenleyeceği etkinlikle açıklayacak.

CHP'nin adayının büyük bir sürpriz olmazsa Yalova Milletvekili Muharrem İnce olması bekleniyor. Adı adaylar arasında geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi. Kesici'nin bu ifadesine CHP yönetiminden ya da partinin üst düzey isimlerinden aksi yönde bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet internet sitesi Perşembe akşam saatlerinde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlanan afişlerin fotoğrafların yayımladı. Afişlerde İnce'nin fotoğrafı ve cumhurbaşkanlığı forsu ile birlikte "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" yazılı.

CHP Milletvekili Muharrem İnce

Muharrem İnce 2002'den bu yana kesintisiz olarak CHP sıralarında milletvekilliği yapıyor.

Son yıllarda CHP Genel Başkanlığı için de adı geçen Muharrem İnce, partinin Şubat ayındaki kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışmış ancak kazanamamıştı.

CHP'nin adayını resmen duyuracağı etkinlik öncesi ana muhalefet milletvekilleri de akşam saatlerinde sosyal medyada #HazırMısınTürkiye etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

100 bin imzayla yarışabilecek adaylar açıklandı

Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Buna göre Meral Akşener,  Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvuruları kabul edildi. 24 Haziran seçimlerinde yarışabilmeleri için bu isimler için 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında 100 bin seçmenin seçim kurullarına giderek imza vermesi gerekiyor.

Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

AKP'nin TBMM'deki grubu, 24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı aldı. Grup kararı, 316 milletvekilinin imzası ile alındı. Kararı Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Erdoğan'ın adaylık başvurusunu Yıldırım ve AKP'nin müttefiki MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cuma günü birlikte yapması bekleniyor.

HDP bir kez daha Demirtaş'la yarışacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise cezaevinde bulunan partinin önceki lideri Selahattin Demirtaş'ı aday gösterecek. HDP resmi açıklamayı Cuma günü İstanbul ve Diyarbakır'daki düzenleyeceği eş zamanlı etkinliklerde yapacak.

Selahattin Demirtaş, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimin de yarışan üç adaydan biriydi. Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı yarışan Demirtaş, yüzde 9,7 oyla üçüncü olmuştu.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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