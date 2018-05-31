CHP'nin iptal talebine AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kamuoyunda seçim ittifakı yasası olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Mahkeme, söz konusu maddelerin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun buldu. Haberde AYM'nin 17 üyesinden 15'inin ret oyu verdiği belirtildi.

Geçen Mart ayında yürürlüğe giren ve siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan 7102 sayılı bu kanun, muhafelette seçim güvenliği açısından bazı endişeler doğurmuştu. Ana muhalefet partisi CHP, bu nedenle söz konusu kanundaki bazı maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu.

CHP'nin yaptığı başvurunun neticesinin, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de etkileyebileceği konuşuluyordu. Ancak AYM'den çıkacak kararın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin iptal edilmesine yol açma ihtimali düşük görülüyordu. AYM'nin bazı maddeleri iptal edip yürürlüğünü durdursa dahi söz konusu boşluğun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilke kararlarıyla doldurulabileceği tahmin ediliyordu.

İptali istenen maddeler

CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebinde bulunduğu kanun maddeleri şunlardı:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması."

AYM Genel Kurulu, CHP'nin başvurusuyla ilgili ilk incelemesini 2 Mayıs'ta yapmıştı. Genel Kurul, inceleme sonucu başvuruda herhangi bir eksiklik tespit etmemiş ve iptal isteminin esastan görüşülmesine karar vermişti.

DW/CÖ,BK

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