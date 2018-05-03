CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.

Ankara'da bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin katılımıyla yapılan törende İnce'nin adaylığını ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı… Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya" şeklinde konuştu.

Bu açıklama sonrasında sahneye gelen İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım” dedi. "Sadece CHP'lilerin, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım” diyen İnce, 39 yıldır yakasında taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkartarak Kılıçdaroğlu'na "emanet ettiğini” söyledi. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da "80 milyonun cumhurbaşkanı adayı” olduğunu belirttiği İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

Spor salonundaki toplantı öncesinde de CHP Meclis Grubu sabah kapalı bir oturumda bir araya geldi. Bu toplantıda da 110 milletvekilinin oyuyla İnce'nin adaylığı onaylandı.

İnce'nin CHP’nin adayı olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı 18 Nisan gününden bu yana ana muhalefet partisi CHP’de devam eden cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışma sonlanmış oldu. CHP içinde cumhurbaşkanı adayı arayışında İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin isimleri öne çıkmıştı.

DW/DÇÜ,HS

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