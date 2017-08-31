 CHP′li Eren Erdem′e yurt dışı yasağı | TÜRKİYE | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

CHP'li Eren Erdem'e yurt dışı yasağı

CHP milletvekili Eren Erdem, bu sabah Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

Istanbul Fahne Logo CHP (Imago/L. Berg)

CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu. Eren Erdem, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya gidemedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Hakkındaki kararı attığı tweetlerle değerlendiren CHP'li politikacı, "Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yapılmak istenen; algı operasyonudur" paylaşımında bulundu.

CHP’li politikacı söz konusu tevziratla hukuk önünde hesaplaşacağını söyledi.

DW, BD/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Medyaya muhalefetin adaylarına sansür eleştirisi

24 Haziran seçimlerine haftalar kala Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adaylarının başta TRT olmak üzere ana akım medyada kendine yer bulamaması, muhalif kesimlerde giderek artan bir rahatsızlığa neden oluyor. (09.05.2018)  

Casus yazılım iddiasına Türk hükümetinden yanıt

Almanya'da üretilen bir casus yazılımın CHP'nin izlenmesi için kullanıldığı iddiası üzerine açıklama yapan Ulaştırma Bakanı, "Satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım söz konusu olamaz" dedi. (17.05.2018)  

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sunuyor

24 Haziran genel seçimine katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sunuyor. (21.05.2018)  

Benzer içerik

Asli Erdogan

Aslı Erdoğan: Beni bir yazar olarak öldürüyorlar 31.08.2017

Almanya’da verilen Erich Maria Remarque Barış Ödülü’nün bu yılki sahibi yazar Aslı Erdoğan, yurt dışı yasağının mahkeme kararıyla kaldırılmış olmasına rağmen ödülünü şahsen almak için Osnabrück kentine gidemeyecek.

Deutscher Diplomat Martin Erdmann

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı 27.04.2018

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yılda 21. kez Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmenin PYD'nin Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Türkei -

2018’de Türkiye’yi neler bekliyor? 31.12.2017

Anayasa referandumundan, OHAL ve KHK tartışmalarına kadar 2017 Türkiye için hafızalardan kolay silinmeyecek bir yıl oldu. Peki, 2018’de Türkiye’yi neler bekliyor?

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bosnien Sarajevo Erdogan Wahlkampfveranstaltung (Getty Images/AFP/O. Bunic)

Avrupa'daki Türkler Saraybosna'da Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek isteyen Avrupalı Türkler hafta sonunda Saraybosna'ydı. Katılımcıların çoğu Erdoğan'ın Batı Avrupa ülkesinde konuşma yapamamasına tepkiliydi. Erdoğan'ın konuşması Bosna'da da yankı buldu. 

FOTO-GALERİ

default

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. Diğer Kraliyet gelinlik modelleri gibi Prens Harry ile bugün evlenecek Meghan Markle'ın gelinliği de çok konuşulacak. 