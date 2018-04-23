CHP'li Bekaroğlu: Ortak aday şansı sürüyor

Saadet ve İyi Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin tümüne katılan kilit isimlerden olan CHP İstanbul milletvekili Prof. Mehmet Bekaroğlu, yüzde 10 barajını aşmaları için tüm partilere ittifak teklifiyle gittiklerini söyledi. Saadet Partisi ve İYİ Parti ile yapılan görüşmelerde de İYİ Parti’nin bazı şartlar öne sürdüğü ve ortak aday ile "sıfır ittifak" teklifine tamamen kapıyı kapatmadığı belirtildi. Hem milletvekili hem cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’den olumlu sinyaller aldıklarını söyleyen Bekaroğlu, DW Türkçe’ye muhalefetin ittifak arayışında gelinen noktayı anlattı.

DW Türkçe: Saadet Partisi ve İYİ Parti ile yapılan temaslarda neler konuşuluyor? CHP’nin önceliği ne?

Bekaroğlu: Önümüzdeki seçimlerde partilerin ittifak yapması mümkün hale geldi, ancak yüzde 10 barajı devam ediyor. Hükümet bloku "Cumhur İttifakı" olarak seçime girecek. Erdoğan eksiği olan oyu MHP’den alacak, barajın altında kalan MHP de barajı geçecek. Yasa çıkarken ısrarla "Barajı sıfırlayalım" önerimize karşı çıktılar. Şimdi bir imkan çıktı barajı sıfırlayabileceğiz.

DW Türkçe: Bu formülü açar mısınız?

Bekaroğlu: YSK’nın belirlediği on parti seçime girebiliyor. Bunların üçü Cumhur İttifakı adı altında bir arada. Diğer yedi partiyle "gelin ittifak yapalım baraj sıfır olsun" yaklaşımımızı götürüyoruz. Herhangi bir seçim çevresinde seçilecek kadar oy aldıklarında, baraja takılmayacaklar. Aldıkları oy kadar vekil çıkarabilecekler. Bunu öncelikle İYİ parti, Saadet Partisi gibi daha büyük partilerle müzakere ediyoruz. Şu anda CHP dışındaki muhalefet partilerinin şöyle ya da böyle baraj sıkıntısı var. Bir de çok daha az oy alan küçük partiler için de barajı aşmaya çalışıyoruz.

DW Türkçe: Bu teklifi hangi partilere götürdünüz?

Bekaroğlu: Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, HDP ve İYİ Parti'yle teklifimizi görüştük. İYİ parti, HDP’nin dışarıda tutulması kaydıyla diğer partilerle ittifaka olumlu bakıyor. Formülün esas amacı birlik, bütünlük ve barışı tesis etmek. HDP’nin de burada olması gerekiyor. HDP ile de görüşüyoruz. HDP yöneticileri, değişik nedenlerden dolayı kendileriyle ittifak yapılmamasını anlayışla karşılayacaklarını vurguladılar. Seçimlere tek başına girip barajı da geçeceklerini düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı adayında da adayın kimliğine bağlı olarak oyların tamamı ya da bir kısmının gösterilecek adaya gideceğini görüşündeler.

Prof. Dr. Merhmet Bekaroğlu

DW Türkçe: CHP’nin başka bir formülü var mı?

Bekaroğlu: Yine ittifaklarla girilecek başka formüller aranıyor. İYİ Parti’nin, Saadet’in ve CHP’nin ittifakta olacağı formül üzerinde çalışılıyor. Birlikte hareket etmemiz lazım.

DW Türkçe: Partili cumhurbaşkanlığı için her parti kendi adayını çıkarsın formülünden tek adaya nasıl dönüldü?

Bekaroğlu: Araştırmalar ortada. HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oylarını bir araya topladığınızda Erdoğan’la baş edebiliyor. Ayrı ayrı topladığınızda Erdoğan kazanıyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirecek bir formül arayışındayız. Biz hiçbir şeyi ziyan etmeden her şeyin bir arada olabileceği bir formül mümkün mü, buna bakıyoruz. Bir de sözün de oyu olması lazım. Erdoğan’ın karşısına çıkarken farkı ortaya koyacak bir adayın sözü söylemesi ve anlatması lazım.

DW Türkçe: Bu şans hala sürüyor mu?

Bekaroğlu: Bu, çok zor bir formül. Özellikle İYİ Parti kuruluşundan bu yana kendi genel başkanını cumhurbaşkanı yapmayı kafasına koymuş, bunu ilan etmiş bir parti. Ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Hala daha ortak tek aday şansı var. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir ama iyi bir netice alacağız. Gül etrafında yapılacak birleşme seçimlerin kazanılma şansını artırır. İYİ Parti’de HDP dışarıda bırakıldığında "sıfır baraj ittifakında" yumuşama sinyali görünüyor. Burada, arabulucu konumundaki kilit parti Saadet Partisi. Temel Karamollaoğlu yarın Gül ile görüşecek. Burada, İYİ Parti’nin öne sürdüğü şartlar ve soruları Gül’e iletecek. Hafta sonunda ortak adaylık ve ittifak konusu netleşir.

DW Türkçe: Partinizden 15 vekilin, İYİ Parti’ye geçmesi nasıl karşılandı?

Bekaroğlu: Vekillerimizin geçmesini herkes alkışladı. Yaptğımız şey demokrasinin önünü açmaktır.

DW Türkçe: Abdullah Gül’ün adaylığı hala gündemde mi?

Bekaroğlu: Araştırmalarda partisinin olmamasına rağmen önemli bir aktör olarak duruyor. Gül’ün aday olma şansını çok kolay görmüyorum. Gül, ortak aday olarak gösterilirse çıkabileceğini düşünüyorum.

DW Türkçe: Muhalefet partileri, parlamentoda çoğunluğu alırsa ve icranın başında farklı partiden bir Cumhurbaşkanı olduğunda bu sistem işler mi?

Bekaroğlu: Hayır, işlemez. Cumhurbaşkanı’nın her kararnamesini meclis görüşerek veto edebilir ya da geri gönderebilir. Milletvekilleri seçimleri bir kere yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırsa ve muhalefet vekillerinin toplamı 301’i aşarsa, ikinci turda cumhurbaşkanlığını aday kim olursa olsun zorlar alır. O nedenle, bir tane oyu dışarda bırakmamamız lazım. Geçen seçimde CHP, Trabzon’da 6 bin oyla bir milletvekilliğini kaçırdı. Saadet Partisi ise 28 bin oyla vekil çıkaramadı. Bu iki parti ittifak yapsaydı, burada iki vekillik alırdı. Biz ittifakla girersek 20 milletvekili fazla çıkaracağız. Herkes kendi partisi ile girerse iktidar bloğu 15 vekil fazla çıkarıyor.

Aslı Işık / Ankara

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