 CHP′den sonuçlarda manipülasyon iddiası | TÜRKİYE | DW | 24.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

CHP'den sonuçlarda manipülasyon iddiası

Anadolu Ajansı'nın aktardığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen CHP, seçimin ikinci tura kaldığını savunuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın" dedi.

default

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ile ilgili verilerinin doğru olmadığını savunan Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın. Cumhurbaşkanlığı süreci ikinci tura kalmıştır, bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük oranda gösteriyor" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olarak açılan sandığa ilişkin verisinin yüzde 46 sandığa tekabül ettiğini belirten Tezcan, "Yarıdan fazlası henüz açılmamış. Bu tablo içerisinde bizim sandık görevlilerimi müşahitlerimiz düzenli olarak ıslak imzalı tutanakları topluyor, partinin sitesine giriş yapıyor, bu verileri takip ediyoruz, sabaha kadar da takip edeceğiz" diye konuştu.

Bülent Tezcan

Bülent Tezcan

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP’nin sandık görevlilerinin andığa girdiği ve topladığımız verilere göre, 59 milyon 19 milyon 973 bin 242 oy; 71 bin 666’sının tutanaklarını topladık; yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 33,65. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51,77. Sayın Akşener’in 8,89; Sayın Demirtaş’ın yüzde 4,6; sayın Karamollaoğlu’nun binde 8, Sayın Perinçek’in binde 21."

Yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy olduğunu söyleyen Tezcan, "Bu kadar oy daha sisteme girmemişken Erdoğan’ın oy oranı yüzde 51,77 görülüyor. Bu şu demektir yüzde 70’le açılış yapan Anadolu Ajansı’nın şu an itibariyle indiği rakamlara bakın, bu sonuna kadar sandıkları takip etmenin, sayım döküm sonuçlarının takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

İnce: Sandıkları terketmeyin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Anadolu Ajansı'nı eleştirdi. İnce twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde sandıkların yüzde 37'sinin açıldığının gözüktüğünü, televizyonlarda Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların ise yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapıldığını belirtti. İnce vatandaşlara, "Sandıkları terk etmeyin!" çağrısında bulundu.

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da İnce gibi açılan sandık sayısına dikkat çekti. Yarkadaş açılan sandık sayısının sayılan oy sayısından farklı olduğuna dikkat çekti.

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik eleştirileri değerlendirdi Ünal, "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Kullanılan tüm oyların AKP hükümetinin teminatı altında olduğunu söyleyen Ünal, "Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek hususlardır" diye konuştu.

DW/HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kader Sevinc

24 Haziran Türkiye'yi AB'ye taşıyabilir mi? 22.06.2018

Türkiye'de seçimler sonrası bir iktidar değişimi yaşanırsa bu durum AB ile ilişkilere nasıl yansır? DW'den Teri Schultz Brüksel'in nabzını tuttu.

Präsidentschaftswahlen Türkei Erdogan

Canlı Anlatım: Bahçeli Erdoğan'ı tebrik etti 24.06.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaferini ilan etti. Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik geldi. CHP ise sonuçların manipüle edildiğini savunuyor.

Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahl 2018 | Wahllokal in Istanbul

Siyasetçiler oyunu kullandı 24.06.2018

Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için sandık başındaydı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suruç'ta sandık başında usulsüzlük iddiaları

Şanlıurfa'da sandık görevlilerinin darp edildiği ve sandığa blok şeklinde oy atıldığı iddiaları üzerine YSK'dan açıklama yapıldı. YSK, adli işlem için girişimde bulunulduğunu duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 