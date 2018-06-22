CHP'den sonuçlarda manipülasyon iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ile ilgili verilerinin doğru olmadığını savunan Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın. Cumhurbaşkanlığı süreci ikinci tura kalmıştır, bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük oranda gösteriyor" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olarak açılan sandığa ilişkin verisinin yüzde 46 sandığa tekabül ettiğini belirten Tezcan, "Yarıdan fazlası henüz açılmamış. Bu tablo içerisinde bizim sandık görevlilerimi müşahitlerimiz düzenli olarak ıslak imzalı tutanakları topluyor, partinin sitesine giriş yapıyor, bu verileri takip ediyoruz, sabaha kadar da takip edeceğiz" diye konuştu.

Bülent Tezcan

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP’nin sandık görevlilerinin andığa girdiği ve topladığımız verilere göre, 59 milyon 19 milyon 973 bin 242 oy; 71 bin 666’sının tutanaklarını topladık; yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 33,65. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51,77. Sayın Akşener’in 8,89; Sayın Demirtaş’ın yüzde 4,6; sayın Karamollaoğlu’nun binde 8, Sayın Perinçek’in binde 21."

Yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy olduğunu söyleyen Tezcan, "Bu kadar oy daha sisteme girmemişken Erdoğan’ın oy oranı yüzde 51,77 görülüyor. Bu şu demektir yüzde 70’le açılış yapan Anadolu Ajansı’nın şu an itibariyle indiği rakamlara bakın, bu sonuna kadar sandıkları takip etmenin, sayım döküm sonuçlarının takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

İnce: Sandıkları terketmeyin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Anadolu Ajansı'nı eleştirdi. İnce twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde sandıkların yüzde 37'sinin açıldığının gözüktüğünü, televizyonlarda Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların ise yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapıldığını belirtti. İnce vatandaşlara, "Sandıkları terk etmeyin!" çağrısında bulundu.

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da İnce gibi açılan sandık sayısına dikkat çekti. Yarkadaş açılan sandık sayısının sayılan oy sayısından farklı olduğuna dikkat çekti.

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik eleştirileri değerlendirdi Ünal, "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Kullanılan tüm oyların AKP hükümetinin teminatı altında olduğunu söyleyen Ünal, "Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek hususlardır" diye konuştu.

DW/HT,BÖ

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