 CHP′den iki isim cumhurbaşkanlığına talip | TÜRKİYE | DW | 20.04.2018
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TÜRKİYE

CHP'den iki isim cumhurbaşkanlığına talip

CHP'den önce Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ardından da İstanbul Milletvekili Didem Engin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmak istediklerini açıkladı.

Öztürk Yılmaz

Öztürk Yılmaz

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından aday olmak isteyen isimler belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) iki isim cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak istediklerini duyurdu. 

CHP cephesinden ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan geldi. Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde, kendisinin bu göreve talip olduğunu duyurdu.

Yılmaz adaylığına ilişkin, "Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz bu nedenle partisinin uygun görmesi durumunda sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

Didem Engin

Didem Engin

"Aday olursa Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim"

"Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, Genel Başkanımıza da düşüncelerimi açtım" diyen Yılmaz, ancak aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Muhalefetin uygulayacağı stratejinin önemli olduğunu belirten Yılmaz, bu sürece dahil olmak istediğini belirtti. Medyanın ve bazı kanaat önderlerinin CHP'nin adayını belirlemek istediklerini öne süren Öztürk Yılmaz, bunun boşa çıkarılması gereken bir komplo olduğunu savundu.

Yılmaz, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi götürmek istediği yere dur diyeceğiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Mesele ülke, millet meselesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 2013 ile 2015 yılları arasında Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak görev yaptı. Yılmaz, 2014 yılı Haziran ayında IŞİD'in konsolosluğa yaptığı baskın sonrasında konsolosluk personeli ile birlikte 101 gün boyunca rehin tutulmuştu.

Engin: Vatansever evlatlar olarak yeni şeyler söyleme zamanı

Öztürk Yılmaz'ın ardından ikinci adaylık açıklaması da İstanbul Milletvekili Didem Engin'den geldi. Engin adaylığına ilişkin açıklamada, "16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir" ifadelerini kullandı.

Engin, kadın, işçi, emekli, çiftçi ve engelli bireylerle toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir halk ittifakıyla mevcut gidişata son vermek istediklerini belirtti.

CHP istanbul Milletvekili Didem Engin, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Engin, son olarak Down sendromlu bireylere ilişkin Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için imza kampanyası başlatmıştı. Engin'in çağrısı sonucunda Mart ayında AKP, CHP, MHP ve HDP'nin destek vermesiyle, TBMM'de Down Sendromlu Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu kuruldu.

DW,DHA/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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