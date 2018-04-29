 CHP′den Alman casus yazılımı iddiasına tepki | ALMANYA | DW | 15.05.2018
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ALMANYA

CHP'den Alman casus yazılımı iddiasına tepki

Almanya‘da üretilen bir casus yazılımın CHP’yi izlemek üzere kullanıldığı iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak ediyoruz Alman hükümeti bunu Türkiye’de kime sattı" dedi.

Türkei Marsch der Gerechtigkeit (Imago/Depo Photos)

Almanya'da üç önemli yayın kuruluşu ortak haberlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir Alman şirketinin ürettiği casus yazılım üzerinden izlendiğini iddia etti. Akıllı telefonlara sızan casus yazılımla, tüm görüşmelerin ve yazışmaların takip edilebildiği belirtildi.

Alman Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) Almanya'da istihbarat servisleri düzeyinde kullanılan bir casus yazılımın Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni izlemek üzere kullanıldığını iddia etti.

Yayın kuruluşlarının ortak haberinde, Alman Finfisher şirketi tarafından geliştirilen akıllı telefonlara yönelik Finspy adlı casus yazılımın Türkiye'de kullanıldığını öne sürdü. Yazılım Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Adalet Yürüyüşü" sırasında CHP'li vekillerin akıllı telefonlarına bulaştırıldığı öne sürüldü.

Üç yayın kuruluşu haberlerini, Acces Now adlı dijital aktivizm grubunun raporlarına dayandırıyor. Raporları, yayın kuruluşlarının talebi üzerine inceleyen Ruhr Üniversitesi’nden Profesör Thorsten Holz, Finspy yazılımının daha önce de varolan bir yazılımın geliştirilmiş versiyonu olduğunu belirtti. Holz, casus yazılımla akıllı telefonlardaki yazışma ve görüşmeleri anı anına izlemenin mümkün olduğunu iletti.

Yazılımın Almanya'dan Türkiye'ye nasıl ulaştığı henüz bilinmiyor. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in talebi üzerine Ekonomi Bakanlığı’ndan verilen yanıtta son yıllarda bu yönde yazılımları kapsayan hiçbir ihract talebine onay verilmediği ifade edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Gerekirse dava açacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada iddiaya yönelik de açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Almanya'da üretilen bir casus programına dair iddialar çıktı" diyerek, Alman hükümetinin bu yazılımı Türkiye'de kime sattığını merak ettiklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız. Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Vallahi bir şey yok. Onlar da biliyorlar" diye konuştu.

DW/ GA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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