 CHP′de Parti Meclisi üyeleri belirlendi | TÜRKİYE | DW | 05.02.2018
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TÜRKİYE

CHP'de Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Ana muhalefet partisi CHP'nin Ankara'da hafta sonu düzenlediği kurultayında Parti Meclisi üyeleri seçildi. Parti içindeki tartışmalar üyelerinin seçimine de yansıdı.

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Ankara'da hafta sonu parti liderliği ile ilgili tartışmalarla başlayan CHP Olağan Kurultayı, Pazartesi sabahı Parti Meclisi (PM) üyelerinin seçimi ile tamamlandı. Parti içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan isimlerin tümü PM'ye seçilemedi. Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Erbil Aydınlık gibi isimler PM'de yer alamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki isimlerden Haluk Koç ise 692 ile en fazla oyu aldı. Koç'un ardından Kılıçdaroğlu'nun listesindeki Selin Sayek Böke ve Yıldırım Kaya da PM'ye yüksek oylarla seçildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden bazı isimler PM'ye girmeyi başardı. Kılıçdaroğlu'na karşı olan 9 ismin PM'ye girdiği belirtiliyor. Haluk Pekşen, Müslüm Sarı, Ali Şeker, Erdal Aksünger ve İlhan Cihaner gibi Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimler PM'ye girdi.

CHP kurultayında PM üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. PM’nin 52 üyesi delegeler tarafından, PM'nin geri kalan 8 üyesi de adaylarını CHP genel başkanının belirlediği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeleri arasından seçiliyor.

Kurultayda Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık koltuğu için yarışmıştı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin bin 266 delegesinin 790’ının oyuyla yeniden genel başkan seçildi. İnce ise 447 oy aldı. Kılıçdaroğlu, genel başkan olduktan sonra düzenlenen beşinci kurultayda genel başkanlığa seçilmeyi başardı.

DW/HS/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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