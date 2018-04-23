CHP ve HDP adayları kamuoyuna açıklanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı 18 Nisan gününden bu yana ana muhalefet partisi CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışma bugün sonlanıyor. CHP, üç bin kişilik Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin de katılacağı büyük bir törenle adayını bugün TSİ 10:00'da resmen açıklayacak. Bu açıklamanın ardından aday ve partili yöneticilerin Ankara Ulus’taki birinci meclis binasının önüne gidip seçim kampanyasını başlatması bekleniyor.

Partilerin cumhurbaşkanı adayı arayışında Ankara’da son iki haftada dikkatlerin en çok yöneldiği parti CHP oldu. CHP’nin tüm muhalefet partilerinin destek vereceği ve AKP tabanından oy alabilecek bir isim konusunda Saadet Partisi ile anlaştığı bilgisi dikkatleri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çevirmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için görüştüğü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesi ve Gül ismine CHP tabanından gelen tepki muhalefetin çatı aday üzerinde anlaşmasının önünü kapadı.

4 Mayıs: İnce’nin doğum günü

CHP içinde cumhurbaşkanı adayı arayışında ise İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen isimleri öne çıktı.

CHP'nin adayını açıklayacağı son iki gün ise dikkatler Muharrem İnce ve İlhan Kesici isimlerine yönelmişti. Ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin “Adayımız Muharrem İnce, kesin gibi” açıklamasını yapması Muharrem İnce’nin adaylığını kesinleştirdi. 4 Mayıs, aynı zamanda İnce'nin doğum günü.

CHP’nin sivri açıklamaları ile bilinen milletvekillerinden İnce, CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun da karşısına çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’nu özellikle milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda sert eleştiren İnce, CHP’nin "daha net ve daha kararlı" politikalarla halkın karşısına çıkmasını savunuyor. İnce’nin "kavgacı" ama "tuttuğunu koparan" karakterinin de Erdoğan karşısında etkili olacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

HDP seçim kampanyasına başladı

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına çıkıp yüzde 9.8 oy alan, HDP’yi meclise taşıyan ve HDP’nin “Türkiyelileşme” politikasının mimarı olarak bilinen Selahattin Demirtaş da tutuklu olmasına rağmen 24 Haziran’da HDP’nin cumhurbaşkanı adayı oluyor. Demirtaş ismi üzerindeki kararını günler öncesinden veren HDP, cumhurbaşkanı adayını bugün resmen İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı yapılacak iki toplantı ile ilan edecek.

Diyarbakır’daki toplantıda HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İstanbul’daki toplantıda HDP Eş Başkanı Sezai Temelli birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından tutuklu Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden gönderdiği mesaj okunacak. Demirtaş’ın adaylığının ilan edileceği toplantıda kampanyanın sloganları ve müziği de kamuoyu ile paylaşılacak.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Demirtaş için yürüteceği kampanyanın ilk sloganı “Senle değişir” oldu. HDP kampanyası sırasında Demirtaş’ın daha önce yaptığı konuşmalardan hazırlanan kısa videolar sosyal medyadan paylaşılacak. İlk paylaşılan video Demirtaş’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde yaptığı miting konuşmasından alındı. Video da sosyal medyadan Demirtaş’ın konuşmasında geçen “24 Haziran’da oyunuzu en yakışıklı olana verin” sözleriyle Twittter’dan paylaşıldı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe