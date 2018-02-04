CHP kurultayında PM yarışı başladı | TÜRKİYE | DW | 04.02.2018

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, delegelerin oylarına sunma üzere Parti Meclisi (PM) listesini hazırladı. Ankara’da düzenlenen kurultayda oy verme işlemine geçildi.

Kılıçdaroğlu’nun birlikte çalışmak istediği isimler arasında halen yönetimde olan genel başkan yardımcıları, Bülent Tezcan, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl yer alıyor. Kılıçdaroğlu, bir süre önce parti sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke’yi de anahtar listeye aldı.

Kurultayda 1266 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Çoğunlukla mevcut isimlerler devam etmek isteyen Kılıçdaroğlu uzun yıllardır birlikte çalıştığı eski hazine müsteşarı Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu da listede yer verdi. Gamze İlgezdi, Ali Haydar Hakverdi, Hakkı Süha Okay, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak, Gülçin Timur, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Muharrem Erkek, Ünal Çeviköz, Çetin Osman Budak PM listesinde öne çıkan diğer isimler. Ergenekon davasında uzun yıllar hapis yatan eski teğmen Mehmet Ali Çelebi de listede yer buldu.

CHP kurultayında PM üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine ise 108 partili aday oldu. Parti Tüzüğü gereği, seçimler çarşaf liste ile yapılıyor.

'Sol Cesaret' listesi

Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olan Muharrem İnce ile kurultay öncesi sınıf temelli sol siyaset çağrısı yapan İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke’nin hazırladığı ‘Sol Cesaret’ adlı liste de yarışıyor. ‘Sol Cesaret’ listesinde, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Ali Özcan, Candan Yüceer, Zeynep Altınok, Şenal Saruhan gibi isimler yer aldı.

PM’nin 52 üyesi doğrudan delegeler tarafından seçilecek. 60 üyeli PM'nin geri kalan 8 üyesi de, adaylarını CHP genel başkanının belirlediği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeleri arasından seçilecek.

Kılıçdaroğlu’nun BYKP listesinde ise şu isimler yer aldı: Milletvekilleri Lale Karabıyık, Sibel Özdemir, Murat Emir-Profesörler Zeki Kılıçarslan, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Ali Rıza Erbay, Ayşe Danışoğlu, Doç. Yunus Emre, Ömer Fethi Güner ve sanatçı Onur Akın.

CHP’nin gece geç saatlerde sonuçlaması beklenen PM listesinde yer alacak isimler, partiyi 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı ve milletvekili seçimlerine taşıyacak.

Aslı Işık/Ankara

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