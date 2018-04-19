 Cem Özdemir′den federal hükümete 24 Haziran çağrısı | ALMANYA | DW | 19.04.2018
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ALMANYA

Cem Özdemir'den federal hükümete 24 Haziran çağrısı

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türk hükümetiyle yaşanan deneyimleri hatırlatarak Türkiye'deki seçim kampanyalarının yeniden Almanya'ya taşınabileceğini belirtti. Özdemir hükümetten net bir tutum belirlemesini istedi.

Berlin Bundestag - Cem Özdemir (picture-alliance/düa/B. von Jutrcenka)

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir federal hükümete çağrı yaptı. Yeşiller Partisi milletvekili Özdemir, Türkiye'deki seçim kampanyasının yeniden Almanya' ya taşınabileceğine dikkat çekerek, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Yeşiller Eski Eş Başkanı Özdemir, Güney Almanya Radyo Televizyon Kurumu SWR'e Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Seçim kampanyasını yine Almanya'ya taşıyabilmek için denemeler olacaktır" diyerek, federal hükümetin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet yetkilileri farklı kentlerde seçim kampanyası etkinlikleri düzenlemek istemiş ancak etkinlikler art arda iptal edilmişti. 

Federal hükümet genel bir karar almadığı için etkin izinleriyle ilgili kararları eyalet ve il yönetimleri almıştı. Etkinlikler salon sahiplerinin kararıyla iptal edilmişti. Cem Özdemir, bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini ve eyalet ile kent yönetimlerinin federal hükümet tarafından yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Özdemir konuşma yasağına karşı

Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de gündeme geldiği üzere Almanya'da etkinlik yasağı getirilmesine ise karşı çıktı. Özdemir böylesi bir yasağın, "Erdoğan'ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2019'da yapılması planlanan dün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alındığını ve 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamıştı.
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DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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