 Casus yazılım iddiasına Türk hükümetinden yanıt | TÜRKİYE | DW | 17.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Casus yazılım iddiasına Türk hükümetinden yanıt

Almanya'da üretilen bir casus yazılımın CHP'nin izlenmesi için kullanıldığı iddiası üzerine açıklama yapan Ulaştırma Bakanı, "Satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım söz konusu olamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran 2017'de adalet talebiyle başlattığı yürüyüş 25 gün sürmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran 2017'de "adalet" talebiyle başlattığı yürüyüş 25 gün sürmüştü.

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'li vekillerin telefonlarına casus yazılım yüklendiği iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yanıt geldi. Kars'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Arslan, bakanlık ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) böyle bir yazılım kullanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'Doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Bakan Arslan, "Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dâhil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu: Bu yazılım Türkiye'de kime satıldı?

Alman Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) Almanya'da istihbarat servisleri düzeyinde kullanılan bir casus yazılımın Türkiye'de CHP'yi izlemek üzere kullanıldığını iddia etmişti. Alman FinFisher şirketi tarafından geliştirilen Finspy adlı casus yazılımın, CHP'nin 2017'deki "Adalet Yürüyüşü" sırasında partili vekillerin akıllı telefonlarına bulaştırılan virüs yoluyla yüklendiği öne sürülmüştü.

Yazılımın Almanya'dan Türkiye'ye nasıl ulaştığı ise haberde belirtilmemişti. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in talebi üzerine Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, son yıllarda bu yönde yazılımları kapsayan hiçbir ihracat talebine onay verilmediği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu haber üzerine partisinin Salı günkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada,  Alman hükümetinin bu yazılımı Türkiye'de kime sattığını merak ettiklerini söylemişti.

CHP lideri, "Demokrasi adına utanç belgesidir. Sayın Binali Yıldırım, BTK size bağlı. BTK da bunu açıklasın. Acaba onlara mı sattılar bunu? Kime sattılar? Emniyet'e veya MİT'e mi sattı Alman hükümeti? Biz bunları öğrenmek istiyoruz" demişti. Kılıçdaroğlu, "Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız. Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Vallahi bir şey yok. Onlar da biliyorlar" ifadesini kullanmıştı.

DW/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

CHP'den Alman casus yazılımı iddiasına tepki

Almanya‘da üretilen bir casus yazılımın CHP’yi izlemek üzere kullanıldığı iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak ediyoruz Alman hükümeti bunu Türkiye’de kime sattı?" dedi. (15.05.2018)  

Benzer içerik

Türkei Marsch der Gerechtigkeit

CHP'den Alman casus yazılımı iddiasına tepki 15.05.2018

Almanya‘da üretilen bir casus yazılımın CHP’yi izlemek üzere kullanıldığı iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak ediyoruz Alman hükümeti bunu Türkiye’de kime sattı?" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Währung (Getty Images/AFP/O. Kose)

Yalçın: Türk ekonomisi saatli bomba gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan finans piyasalarını, derecelendirme şirketlerini ve kendi Merkez Bankasını topa tutuyor. Kıyamet seçimler için mi kopartılıyor, yoksa Türkiye’nin ekonomik durumu gerçekten kötüye mi gidiyor? 

FOTO-GALERİ

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Sporcular siyasete karışınca...

Alman milli oyuncular Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması Almanya'da seçime destek olarak algılanıp öfkeye yol açtı. Tarihte siyasi duruşunu gösteren her sporcunun kariyeri istediği gibi sürmedi. 