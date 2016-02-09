 Castro′nun oğlu intihar etti | DÜNYA | DW | 02.02.2018
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DÜNYA

Castro'nun oğlu intihar etti

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun "Fidelito" olarak bilinen büyük oğlunun intihar ettiği açıklandı. 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart depresyon tedavisi görüyordu.

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Fidel Castro Diaz-Balart babasına olan benzerliği nedeniyle Fidelito (Küçük Fidel) olarak anılıyordu

Parti yayın organı Granma gazetesinin yayımladığı haberde ağır depresyonda olan ve tedavi gören 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın Perşembe günü intihar ettiği belirtildi.

Küba yönetiminin alışıldığı üzere intihar eden üyelerinin ölüm haberinde ayrıntılara yer vermemesi nedeniyle Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın intihar haberi Küba'da şaşkınlıkla karşılandı.

Babasına olan benzerliği nedeniyle "Fidelito" (Küçük Fidel) olarak anılan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, en az 7 çocuğu olan Fidel Castro'nun Mirtha Diaz-Balart ile evliliğinden olan tek oğluydu.

Eski Sovyetler Birliği'nde nükleer fizik öğrenimi gören Fidel Angel Castro Diaz-Balart, babası tarafından görevden alınana dek 12 yıl Küba'nın nükleer programını yönetmişti.

Castro'suz Küba

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Küba'yı temsil eden Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın döneminde Küba'da nükleer reaktör kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Castro'nun oğlu Bilimler Akademisi başkan yardımcılığı ve hükümet danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

İki kez evlenen ve üç çocuğu olan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, Havana'daki sosyalist rejimin muhalifleri arasında yer alan ve Florida'da sürgün hayatı yaşayan Lincoln ve Mario Diaz-Balart ile anne tarafından akrabaydı.

Babası Fidel Castro 25 Kasım 2016'da yaşamını yitirdiğinde 90 yaşındaydı. Castro Küba'yı 47 yıl yönettikten sonra yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya devretmişti. Raul Castro da nisan ayında devlet başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Böylece Küba 60 yıl sonra ilk kez Castro adını taşımayan bir lider tarafından yönetilecek.

  • Bildergalerie Fidel Castro (picture-alliance/dpa/Jose Maria Patac)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Katolik okulunda

    1940 yılına ait resimde Küba lideri Castro, Santiago'da gittiği Katolik okulunda lolipop yerken görülüyor. Katolik okulundan öğretmeni, 1998'deki bir röportajında çocukken Castro'nun çok dindar olduğunu, bu yüzden ateist olduğuna inanmadığını söylemişti.

  • Fidel Castro in Berlin (picture-alliance/AP Photo/R. More)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Castro Berlin'de

    Haziran 1972'ye ait bu fotoğrafta Küba lideri Castro, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Doğu Berlin ziyaretinde kitabını imzalarken görülüyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Basketbol oynuyor

    1970'e ait bu fotoğrafta Fidel Castro, Havana yakınlarındaki Ceiba Tarım Lisesi öğrencileriyle basketbol oynuyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    BM kürsüsünde

    Küba Devlet Başkanı Castro, 12 Ekim 1979 tarihli bu fotoğrafta New York'taki Birleşmiş Milletler'de Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak konuşma yaparken görülüyor.

  • Fidel Castro 1972 in der DDR (picture-alliance/B2566 Zentral)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Brandenburg Kapısı önünde

    Fidel Castro 14 Haziran 1972 tarihli bu fotoğrafta yine Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde. Küba lideri, Doğu Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde Korgeneral Arthur Kunath tarafından karşılanırken.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    1 Mayıs kutlamaları

    Fidel Castro, 1961 tarihli bu fotoğrafta Küba Devlet Başkanı Osvaldo Dorticos Torrado (ortada) ve Sanayi Bakanı Ernesto "Che" Guevara ile birlikte 1 Mayıs resmi geçit törenini izliyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Arafat'ın Küba ziyareti

    Aralık 1974'e ait bu fotoğraf Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Küba Lideri Castro'ya yaptığı ziyarete ilişkin. Yaser Arafat 1959'da Kuveyt'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurdu, 1969'da liderliğine getirildi.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Devrim anısına

    Küba Başbakanı Fidel Castro, Kasım 1976 tarihli bu fotoğrafta Havana'da devrimin 19. yıl kutlamalarına Granma yatında katıldı.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picture-alliance/dpa/UPI)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Castro ve Che yine bir arada

    Tarih 21 Ağustos 1960. Küba Başbakanı Fidel Castro ve Küba Merkez Bankası Başkanı Ernesto "Che" Guevara, San Julian'daki hava üssünde çiftçilerin düzenlediği bir askeri geçit törenini izliyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/Keystone)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Beyzbol oynarken

    Küba Başbakanı Fidel Castro, Havana'da düzenlenen bir beyzbol turnuvasının açılış vuruşunu yapıyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picture-alliance/Photoshot)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Kahramana karşılama

    Yeni Küba Devlet Başkanı Manuel Urrutia ve zafer kazanmış asi lider Fidel Castro (sağda) Küba'daki Başkanlık Sarayı'nda. 11 Ocak 1959'da Castro'nun Havana'ya gelişini yoğun bir kalabalık karşılarken silah atışlarıyla selamlandı.

  • Kuba Fidel Castro Rede auf dem Platz der Revolution 1965 (Getty Images/Keystone)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Devrim Meydanı'nda miting

    Küba Başbakanı Fidel Castro 12 Ocak 1965 tarihli fotoğrafta Devrim Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreni ve mitingte konuşurken görülüyor.

  • default

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    La Coubre patlaması

    Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Ernesto "Che" Guevera 5 Mart 1960 tarihli fotoğrafta La Coubre patlaması kurbanlarının cenaza töreninde yürüyor. Küba hükümeti, Havana limanında cephane yüklü La Coubre gemisinde 4 Mart'ta meydana gelen patlamadan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Yüzme havuzunda

    Castro yüzme havuzunda stres atıyor. Fotoğraf 28 Mayıs 1972'deki Romanya ziyaretinden.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picturealliance/AP Photo)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Beyzbol tutkusu

    Beyzbol'dan bir başka enstantane. Küba lideri Fidel Castro bu kez 3 Temmuz 1962'de Küba'da Sierra Maestra'da bir beyzbol maçında vuruş yaparken objektife böyle takılmış.

  • Fidel Castro (A. Roque/AFP/Getty Images)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Son oturum

    Eski Küba Lideri Fidel Castro'nun, 19 Nisan 2011'de Havana'daki Konferans Sarayı'nda düzenlenen 6. Küba Komünist Partisi Kongresi, katıldığı son oturum oldu. 25 Kasım 2016'da Havana'da hayata veda eden 13 Ağustos 1926 doğumlu Castro yaşasaydı bugün 91 yaşında olacaktı.


DW, dpa/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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