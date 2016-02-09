Castro′nun oğlu intihar etti | DÜNYA | DW | 02.02.2018

Parti yayın organı Granma gazetesinin yayımladığı haberde ağır depresyonda olan ve tedavi gören 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın Perşembe günü intihar ettiği belirtildi.

Küba yönetiminin alışıldığı üzere intihar eden üyelerinin ölüm haberinde ayrıntılara yer vermemesi nedeniyle Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın intihar haberi Küba'da şaşkınlıkla karşılandı.

Babasına olan benzerliği nedeniyle "Fidelito" (Küçük Fidel) olarak anılan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, en az 7 çocuğu olan Fidel Castro'nun Mirtha Diaz-Balart ile evliliğinden olan tek oğluydu.

Eski Sovyetler Birliği'nde nükleer fizik öğrenimi gören Fidel Angel Castro Diaz-Balart, babası tarafından görevden alınana dek 12 yıl Küba'nın nükleer programını yönetmişti.

Castro'suz Küba

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Küba'yı temsil eden Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın döneminde Küba'da nükleer reaktör kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Castro'nun oğlu Bilimler Akademisi başkan yardımcılığı ve hükümet danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

İki kez evlenen ve üç çocuğu olan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, Havana'daki sosyalist rejimin muhalifleri arasında yer alan ve Florida'da sürgün hayatı yaşayan Lincoln ve Mario Diaz-Balart ile anne tarafından akrabaydı.

Babası Fidel Castro 25 Kasım 2016'da yaşamını yitirdiğinde 90 yaşındaydı. Castro Küba'yı 47 yıl yönettikten sonra yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya devretmişti. Raul Castro da nisan ayında devlet başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Böylece Küba 60 yıl sonra ilk kez Castro adını taşımayan bir lider tarafından yönetilecek.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Katolik okulunda 1940 yılına ait resimde Küba lideri Castro, Santiago'da gittiği Katolik okulunda lolipop yerken görülüyor. Katolik okulundan öğretmeni, 1998'deki bir röportajında çocukken Castro'nun çok dindar olduğunu, bu yüzden ateist olduğuna inanmadığını söylemişti.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Castro Berlin'de Haziran 1972'ye ait bu fotoğrafta Küba lideri Castro, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Doğu Berlin ziyaretinde kitabını imzalarken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Basketbol oynuyor 1970'e ait bu fotoğrafta Fidel Castro, Havana yakınlarındaki Ceiba Tarım Lisesi öğrencileriyle basketbol oynuyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro BM kürsüsünde Küba Devlet Başkanı Castro, 12 Ekim 1979 tarihli bu fotoğrafta New York'taki Birleşmiş Milletler'de Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak konuşma yaparken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Brandenburg Kapısı önünde Fidel Castro 14 Haziran 1972 tarihli bu fotoğrafta yine Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde. Küba lideri, Doğu Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde Korgeneral Arthur Kunath tarafından karşılanırken.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro 1 Mayıs kutlamaları Fidel Castro, 1961 tarihli bu fotoğrafta Küba Devlet Başkanı Osvaldo Dorticos Torrado (ortada) ve Sanayi Bakanı Ernesto "Che" Guevara ile birlikte 1 Mayıs resmi geçit törenini izliyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Arafat'ın Küba ziyareti Aralık 1974'e ait bu fotoğraf Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Küba Lideri Castro'ya yaptığı ziyarete ilişkin. Yaser Arafat 1959'da Kuveyt'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurdu, 1969'da liderliğine getirildi.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Devrim anısına Küba Başbakanı Fidel Castro, Kasım 1976 tarihli bu fotoğrafta Havana'da devrimin 19. yıl kutlamalarına Granma yatında katıldı.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Castro ve Che yine bir arada Tarih 21 Ağustos 1960. Küba Başbakanı Fidel Castro ve Küba Merkez Bankası Başkanı Ernesto "Che" Guevara, San Julian'daki hava üssünde çiftçilerin düzenlediği bir askeri geçit törenini izliyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Beyzbol oynarken Küba Başbakanı Fidel Castro, Havana'da düzenlenen bir beyzbol turnuvasının açılış vuruşunu yapıyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Kahramana karşılama Yeni Küba Devlet Başkanı Manuel Urrutia ve zafer kazanmış asi lider Fidel Castro (sağda) Küba'daki Başkanlık Sarayı'nda. 11 Ocak 1959'da Castro'nun Havana'ya gelişini yoğun bir kalabalık karşılarken silah atışlarıyla selamlandı.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Devrim Meydanı'nda miting Küba Başbakanı Fidel Castro 12 Ocak 1965 tarihli fotoğrafta Devrim Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreni ve mitingte konuşurken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro La Coubre patlaması Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Ernesto "Che" Guevera 5 Mart 1960 tarihli fotoğrafta La Coubre patlaması kurbanlarının cenaza töreninde yürüyor. Küba hükümeti, Havana limanında cephane yüklü La Coubre gemisinde 4 Mart'ta meydana gelen patlamadan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Yüzme havuzunda Castro yüzme havuzunda stres atıyor. Fotoğraf 28 Mayıs 1972'deki Romanya ziyaretinden.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Beyzbol tutkusu Beyzbol'dan bir başka enstantane. Küba lideri Fidel Castro bu kez 3 Temmuz 1962'de Küba'da Sierra Maestra'da bir beyzbol maçında vuruş yaparken objektife böyle takılmış.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Son oturum Eski Küba Lideri Fidel Castro'nun, 19 Nisan 2011'de Havana'daki Konferans Sarayı'nda düzenlenen 6. Küba Komünist Partisi Kongresi, katıldığı son oturum oldu. 25 Kasım 2016'da Havana'da hayata veda eden 13 Ağustos 1926 doğumlu Castro yaşasaydı bugün 91 yaşında olacaktı.



DW, dpa/AG, ÖA

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