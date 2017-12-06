 CAS 28 Rus sporcunun cezasını kaldırdı | SPOR | DW | 01.02.2018
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SPOR

CAS 28 Rus sporcunun cezasını kaldırdı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Olimpiyat Komitesi'nin 28 Rus sporcuya verdiği cezayı kaldırdı. CAS kararına delil yetersizliği gerekçe gösterildi.

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından ömür boyu men cezası alan 42 Rus sporcudan 39'unun dosyasını inceledi.

CAS'ın açıklamasında, dopingli madde kullandıklarına dair yeterli kanıt bulunmayan 28 Rus sporcunun cezasının kaldırıldığı ve aldıkları derecelerin geçerli sayıldığı belirtildi.

CAS doping yasağını ihlal ettikleri hükmüne vardığı 11 sporcunun Olimpiyatlardan ebedi men cezasını kaldırdı. Sporcuların, bu ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılıp katılamayacakları ise belirsizliğini koruyor.

Rus biatloncular Olga Zaytseva, Olga Vilukhina ve Yana Romanova hakkındaki karar ise 9 Şubat'ta başlayacak olan Kış Olimpiyatları'nın ardından açıklanacak.

Russland NOK

Aralık ayında İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısında Rusya'nın 2018 Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararlaştırılmış, testleri temiz çıkan Rus sporcuların ise olimpiyatlara "Rusya'dan katılan olimpik sporcu" unvanıyla bağımsız olarak katılabilecekleri açıklanmıştı.

Rusya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksander Zukov tahkim mahkemesinin Rus sporcuların itibarını iade ettiğini söyledi.

Rusya Dopingle Mücadele Kurumu eski Başkanı Grigory Rodçenkov'un avukatı Jim Walden ise CAS'ın "bazı sporculara asgari ceza verip, diğerlerini ise temize çıkaran" bir karar aldığını söyledi. Rodçenkov doping skandalının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

IOC toplam 43 Rus sporcuyu cezalandırmıştı. Üç sporcu temyiz başvurusunun karara bağlanmasını beklerken, bobsledci Maksim Belugin temyiz için CAS'a başvurmamıştı.

DW/Reuters/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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