Canlı Anlatım - Fransa: Yeni saldırı planlanmıyor

TSİ 12.30 Fransa: Yeni bombardıman planlanmıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Suriye'de hedefe ulaşıldığını bilerterek şu anda yeni bir saldırı planlanmadığını açıkladı. BFM televizyonuna konuşan Fransız Bakan, ancak Şam'daki hükümetin kırmızı çizgiyi aşması durumunda yeni saldırıların olabileceğini hesaba katması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TSİ 12.15 May: Açık bir mesaj

İngiltere Başkanı Theresa May, operasyonun kimyasal silah kullanımına karşı "açık bir mesaj" olduğunu ifade etti. May açıklamasında, "Bu ortak eylem, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımına seyirci kalmayacağına ve aynı zamanda görmezden gelmeyeceğine dair açık bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı. May, ABD, İngiltere ve Fransa'nın füze saldırılarının "doğru ve hukuka uygun" olduğunu da sözlerine ekledi.

TSİ 11.20 Merkel: Operasyonu destekliyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" ifadelerini kullandı. Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğini kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçladığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

TSİ 11.10 Putin saldırıyı kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonla ilgili açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirtti. Suriye hedeflerinin vurulduğu saldırıyı kınayan Putin, operasyonu "saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in BM Güvenlik Konseyi üyelerini de acil toplantıya çağırdığı vurgulandı.

TSİ 10.30 Hamaney'den sert açıklama

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyondan yaptığı açıklamada, saldırıları "suç", ABD, İngiltere ve Fransa'nın liderlerini de "suçlu" olarak nitelendirdi. Hamaney, bu ülkelerin amaçlarına ulaşamayacaklarını da savundu.

İngiltere'nin uçakları Kıbrıs'taki üssünden havalandı

TSİ 10.20 İngiltere: Operasyon başarılı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson hava saldırılarının başarılı olduğunu duyurdu. Williamson, gazetecilerin Rusya ile yeni bir Soğuk Savaş tehdidi olup olmadığı sorusuna, "ilişkilerde dip noktaya gelindiğini söylemenin doğru olacağı" yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron çevresine dayandırılan bilgilere göre de operasyon sona erdi.

TSİ 09.40 Suriye ordusundan açıklama

Suriye ordusundan yapılan açıklamada sabaha karşı başlayan operasyonda şimdiye kadar 11 füzenin fırlatıldığı belirtildi. Saldırılarda başkent Şam ve çevresindeki noktaların hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada Barzah'daki araştırma merkezinin zarar gören binalardan biri olduğu ve Humus yakınlarındaki patlamada da 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

TSİ 09.20 Fransa'dan masaya dönüş çağrısı

Başkent Şam'da Suriyeliler Rusya bayrakları ile operasyonu protesto etti

Operasyona katılan ülkelerden biri olan Fransa'nın Dışileri Bakanı Jean-Yves Le Drian, savaştan çıkış planı belirlenmesini istedi. Fransa'nın hızlı bir şekilde siyasi girişimlere başlamaya hazır olduğunu kaydeden Le Drian, "bütün ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ve böyle bir plana katkı sağlamak istediklerini" ifade etti.

TSİ 09.00 Şam'dan operasyona sert tepki

ABD'nin öncülügünde düzenlenen operasyonla ilgili Şam'dan yapılan açıklamada operasyon "barbar ve kanlı bir saldırganlık" şeklinde nitelendirildi. Suriye resme haber ajansının Suriye Dışişleri kaynakları, operasyonun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının çalışmalarını engellediğini söyledi. KSYÖ uzmanları, Duma'da kimyasal silah kullanılarak saldırı düzenlenip düzenlenmediğini araştırmak üzere bölgeye gitmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suriye'ye yönelik saldırı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirilerek kınandı. Bakanlık, bu operasyonun bölgede sonuçları olacağı uyarısında da bulundu.

TSİ 08.45 - Ankara'dan ilk açıklama

Suriye'de askeri operasyonun başlamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada operasyonun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. "Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur" denilen açıklamada, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi. Açıklamada, kimyasal silahlarla sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

TSİ 08.20 - Suriye'de ortak operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 04:00'te sabaha karşı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de ortak operasyona başladıklarını duyurdu. Trump, operasyonun Duma'da kimyasal silah kullanılarak düzenlenen kimyasal saldırıya yanıt olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suriye'deki askeri operasyonun gizli silah depolarını yönelik olduğunu söyledi. Trump'ın bu açıklamasının ardından da başkent Şam'da şiddetli bombalama sesleri duyuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçen hafta Esad rejiminin boşalttığı askeri üsler ve havalimanlarının bombalandığını açıkladı. Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Şam'ın güneyine onlarca füze fırlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rus savunma sistemlerinin bulunduğu tesislere füze atılmadığı belirtildi. Rusya Dışişleri Komisyonu Başkanı ise operasyonla ilgili açıklamasında uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve egemen bir hükümete saldırının temeli olmadığını savundu.

ABD'den dün gelen açıklama

Saldırı öncesi yaşanan gelişmeler: ABD Suriye'deki kimyasal saldırıdan "çok emin"

ABD'li yetkililer saldırı öncesinde Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta sonu düzenlendiği öne sürülen saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda "çok emin" olduklarını söylemişti. Sanders, Rusya'nın Suriye'yi durduramasının da "sorunun bir parçası olduğunu" sözlerine eklemişti. Duma'daki "saldırının" gerçek olmadığını ve İngiltere'nin talimatıyla sahnelendiğini savunan Rusya'nın bu iddiasını yalanlayan Beyaz Saray sözcüsü, "Bizim istihbaratımız aksini söylüyor" demiş ve daha fazla detay veremeyeceğini söylemişti.

