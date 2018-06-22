Canlı Anlatım: CHP'den Anadolu Ajansı'na suçlama

TSİ 19:21 - CHP’den açıklama: Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı’nın açıkladığı ilk sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın doğru sonuçları açıklamadığını iddia eden Tezcan, AKP'nin moral üstünlüğü sağlamaya çalıştığını savundu. Kendilerine ulaşan sonuçları kamuoyu ile paylaşan Tezcan, “Hiçbir zaman Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48’in üzerine çıkmadı. Dokuz bin 638 sandık açılmış bizim verilerimize göre; Muharrem İnce yüzde 40,35, Erdoğan yüzde 46,58 Meral Akşener yüzde7,24; Demirtaş 4,06; Temel Bey yüzde 1,16; Perinçek 0,001” dedi. “Hiçbir zaman Erdoğan’ın oyu 48’i geçmedi, 44’e, 43’e düştü ama 48 bandını hiçbir zaman geçmedi. Anadolu Ajansı yüzde 3 iken açılan sandık yüzde 70,72 verdi. Bu çok açık bir manipülasyondur Bu seçimin sonucu belli Erdoğan kaybedecek Erdoğan kazanacak. Bununla ilgili hiçbir tereddüt duymuyoruz, takip ettiğimizi vatandaşlar bilsin” diye konuştu. Sandık görevlilerine çağrı yapan Tezcan, “görev başını terk etmeyin, ıslak imzalı tutanakları alın” dedi. Tezcan vatandaşlardan ilçe seçim kurullarında nöbet tutmalarını istedi. Tezcan, "Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın" diye konuştu ve seçimin ikinci tura kalmasının beklendiğini söyledi.

TSİ 18:45 İlk sonuçlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın verileri doğrultusunda açıklanan ilk sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 59,3 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan önde. Erdoğan'ı yüzde 26,4 ile Muharrem İnce, yüzde 7,7 oy oranı ile Selahattin Demirtaş, yüzde 5,5 oy oranı ile Meral Akşener izliyor. TBMM seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 54,7, CHP'nin yüzde 13,9. MHP'nin oy oranı yüzde 13,3 iken HDP'nin oy oranı ise yüzde 6,5. Sonuçlar Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 67,5, Millet İttifakı’nın oy oranını ise yüzde 23,27 olarak gösteriyor. Sandıkların şu ana kadar yüzde 8’i açıldığı belirtiliyor.

TSİ 17:41 - İlk sonuçlar kısa bir süre sonra

TSİ 18:45'te Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı kaldırmasıyla 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başlanacak.

TSİ 18:11 - YSK'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde yoğun güvenlik önlemleri olduğunu belirtti. Yarkadaş, "YSK'ya giden tüm yollar kamyonlarla kapatılmış... YSK'nın önüne geldik bir grup milletvekilimizle... Burada tam anlamıyla bir sıkıyönetim var. Tel örgülerin ardında sadece vekiller ve gazeteciler var" dedi. Yarkadaş, "Kim neden korkuyor?" mesajını paylaştı.

TSİ 17:55 - Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oy verme işleminin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi. Akşener, Twitter paylaşımında "Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın" ifadelerini kullandı.

TSİ 17:52 - Erdoğan: Bir şey söylemek için erken

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

TSİ 17:35 Yıldırım: Herhangi bir hadise yok

Başbakan Binali Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından AKP adına açıklama yapan ilk siyasi oldu. Yıldırım açıklamasında Erzurum'da iki kişinin hayatını kaybettiği bir olay yaşandığını ancak bu olayın seçimle ilgili değil, kan davası ile ilgili olduğunu belirtti. Yıldırım, "Onun dışında herhangi bi hadise yok. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

TSİ 17:30 - HDP'den açıklama: Yerlerimizi terk etmeyin

Sandıkların kapanmasının ardından vatandaşlara yönelik bir çağrı da Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) geldi. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenilir kaynaklardan resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar "yerleri terk etmeme" uyarısı yapıldı.

TSİ 17:20 - Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin

Sandıkların kapanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısı yaparken görevlileri de oy sayma sürecinde şeffaf olmaya çağırdı. CHP lideri, "Bu süreci büyük bir sabırlar, büyük bir itinayla sonlandırabilirsek Türkiye'de güzel şeyler olacak ve biz yarın umarım güzel bir Türkiye'ye uyanmış olacağız" dedi.

TSİ 17:05 - İnce: İslak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısı yaptı. İnce, "Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayınız" dedi. "AA bu seçimi belirmeleyecek bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız sandıkları asla terk etmeyin" diyen İnce vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne gitmeye çağırdı. YSK'ya da çağrıda bulunaan İnce, "Görevinizi doğru dürüst yapın, kormayın" dedi. İnce, "Adil bir sonuç istiyoruz" diye konuştu.

TSİ 17:01- Sandıklar kapandı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Yaklaşık 57 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı ülkede 187 bin sandıkta oy kullanıldı. Seçimlere katılımın yüksek olması beklenirken oy verme işlemleri sırasında usülsüzlük iddiaları gündeme geldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı müşahitlerin darp ve tehdit edildiği, sandığa blok şeklinde oy atıldığı yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. CHP ve HDP, başta Suruç olmak üzere seçim sırasında yaşanan ihlallerin araştırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. YSK'nın kararı uyarınca TSİ 18:00'e kadar yayın organlarının seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili tahmin ve yorumlara yer vermesi yasak.

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