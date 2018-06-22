Canlı Anlatım - 2: İnce Erdoğan’ın kazandığını kabul etti

TSİ 02:07 - AP Türkiye raportörü Kati Piri: Türkiye'deki siyasi muhalefet dirençli

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yorum yaptı. Piri paylaşımlarında şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal, medyanın yanlı yayıncılık yaptığı ve eşit olmayan koşullarda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanmayı başardı. Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem. Cumhurbaşkanı adayı ve 10 milletvekili cezaevinde olan, dört bin aktivisti tutuklu, yüz civarında belediye başkanı görevden alınmış olan HDP'nin, güneydoğuda seçim sandıklarının yer değiştirmiş olmasına karşın yüzde 10’luk seçim barajını aşmayı başarması kayda değer bir başarı. Erken seçimlerin tarihinin önceden belli olmamasına karşın muhalefet organize olmayı ve milyonlarca insanın katıldığı mitingler düzenlemeyi başardı. Parlamento daha temsili olacak ancak AKP-MHP çoğunluğu korudu. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'i kaldırma ve tekrar hukuk düzenine dönme vaadini yerine getirecek mi. Cezaevlerinde onbinlerce insan adil yargılanmayı bekliyor. Seçimlerin (ilk) sonuçları Türkiye’deki siyasi muhalefetin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye’de demokratik değişim için hâlâ güçlü bir tabanın olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek muhatap olmadığını dikkate almalı.”

TSİ 01:24 - Tezcan: Mücadelemizi demokratik zeminde sürdürmeye devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Oy sayım döküm işlemlerinin, tutanağa geçirme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Tezcan, seçimlerde çalışan gönüllü müşahitlere teşekkür etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yapıncaya dek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Tezcan, "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Hem yetkili kişilerin ve hem de vatandaşlarımızın suhuletle davranmasını bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sonuçları olgunlukla karşılamak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TSİ 01:00 - İnce: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kabul ettiği iddia edildi. FOX TV yayınında İsmail Küçükkaya, İnce'nin WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajı okudu. Küçükkaya, İnce'nin "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum. Tabii ki adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı. İnce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

DW Türkçe'nin seçim haberlerinden:

Canlı Anlatım - 1: Erdoğan'dan zafer açıklaması

EC/HS

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