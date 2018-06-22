Canlı Anlatım - 1: Erdoğan'dan zafer açıklaması

TSİ 23:50 - Karamollaoğlu: Milletin tericihine saygı duyulur

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Karamollaoğlu, "Hakikaten bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız" dedi.

TSİ 23:10 - Devlet Bahçeli’den ilk açıklama: Erdoğan’ı tebrik ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın zaferini ilan etmesinin ardından açıklama yaptı. Bahçeli, konuşmasında, “Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçim ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkınlığa uğradı. Partimiz tüm karanlık senaryoları aşarak, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bir sonuca ulaşmıştır. TBMM’nin kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevi vererek kritik bir rol biçmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurullarıyla yerleşmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Bahçeli, Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı görevine seçilmesinden ötürü tebrik etti.

TSİ 22:45 - Erdoğan'dan zafer konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada seçim sonuçlarını değerlendirdi. “Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti, aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi" dedi. Seçime katılım oranının yüzde 90'lara vardığını belirten Erdoğan, "Mesaj açık: Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıya tüm dünyaya demorasi dersi verdi" diye konuştu. Erdoğan, ilk değerlendirmesinde "Demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri genişletme konusundaki kararlılığımzı önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı, yeni yönetim sisteminin de fiilen hayata geçirildiğini ve bu sistemin inşası için çalışılacağını ifade etti.

TSİ 22:15 - Bülent Tezcan: Seçim ikinci tura kalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yeni veriler açıkladı. Tezcan, “Anadolu Ajansı yüzde 93,5’e yakın sandıkların açıldığını söyleyerek belli oranları kamuoyu ile paylaşıyor; bu oranlar üzerinden birileri erken düğün yapmaya başladı. Hiç kimse erken gelin güvey olmasın” dedi. Tezcan ellerindeki veriler doğrultusunda, “Cumhurbaşkanlığı süreci ikinci tura kalmıştır, bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük oranda gösteriyor” dedi. Tezcan, “CHP’nin sandık görevlilerinin andığa girdiği ve topladığımız verilere göre, 59 milyon 19 milyon 973 bin 242 oy; 71 bin 666’sının tutanaklarını topladık; yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 33,65. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51,77. Sayın Akşener’in 8,89; Sayın Demirtaş’ın yüzde 4,6; sayın Karamollaoğlu’nun binde 8, Sayın Perinçek’in binde 21” dedi.

TSİ 21:50 - Almanya'dan ilk tepki

Türkiye'deki seçim sonuçlarına Almanya’dan da ilk tepkiler gelmeye başladı. Yeşiller partisinin eski genel başkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP’nin barajı aşarak TBMM’ye girmiş olmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Cezaevine, baskıya, sansüre ve hileye rağmen HDP meclise girmeyi başararak Erdoğan’ın AKP’sinin çoğunluğu sağlamasını engelledi. CHP ve HDP rejim için bir uyarı olsun ve demokrasinin ışığını korusunlar.”



TSİ 21:49 - Adil Seçim Platformu’ndan yeni veriler

Adil Seçim Platformu seçim sonuçlarına ilişkin yeni verileri açıkladı. Platformun verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 59,6’sı açıldı. Platformun yayınladığı verilere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,35 ile önde görünüyor. Erdoğan’ı yüzde 30,01 ile CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 8,84 ile İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 7,6 ile HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0,9 ile Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu izliyor. Son sırada ise yüzde 0,21 oy oranıyla Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek geliyor. Milletvekili seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 43,13, CHP'nin oy oranı yüzde 23,27, MHP'nin oy oranı yüzde 12,13, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 10,93, HDP'nin oy oranı yüzde 8,32, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,37. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre ise sandıkların yüzde 91,8’i açıldı. Ajansın verilerine göre, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53,12 iken, İnce’nin oy oranı yüzde 30,5, Demirtaş’ın oy oranı yüzde 7,7, Akşener’in oy oranı yüzde 7,47, Karamollaoğlu’nun oy oranı yüzde 0,9, son sıradaki Perinçek’in oy oranı ise yüzde 0,2 dolayında. Sandıkların yüzde 91,8'inin açıldığını duyuran Anadolu Ajansı'nın milletvekili seçimlerine ilişkin sonuçları ise şöyle: AKP yüzde 42,83, CHP yüzde 22,46, MHP yüzde 11,3, HDP yüzde 10,88, İYİ Parti yüde 10,03, Saadet Partisi yüzde 1,38.

TSİ 21:36 - İnce: Sandıkları terk etmeyin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'sinin açılmış gözüktüğünü söyleyen İnce, "Sandıkları terk etmeyin!" dedi.



TSİ 21:00 - AKP'den açıklama: Sonuçlar belli olmadan açıklama yapmayacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçimler ve muhalefet partilerinin Anadolu Ajansı'na yönelik suçlamaları konusunda açıklama yaptı. Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti devleti seçim güvenliği ve seçim sistemi konusunda en güvenli seçim sistemine sahip olan ve sonuçları en hızlı açıklayan ülkelerden bir tanesi 1877'den beri ülkemizde seçim tecrübesi devam ediyor” dedi. Manipülasyon suçlamalarını geri çeviren Ünal, “Büyük bir demokrasi olgunluğu içinde seçimler yaşandı sonuçlar da şüpheye mahal vermiyor” dedi. "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak şaibe bizim birliğimize zarar verecek unsurlardır" diyen Ünal, “Bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum, bu tahrikin ve daha seçimler başlamadan oluşturulan bu tahrik, şaibe ve itibarsızlaştırmanın ülkemiz için ağır sonuçlar doğurabilir” diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın hedefe konularak tehdit edilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını söyleyen Ünal, “Burada herhangi bir şaibenin olması söz konusu değil. Yüksek Seçim Kurulu gibi Anadolu Ajansı gibi devletin kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahrik kabul edilebilir değil” diye konuştu. Ünal, sandıklar açılmadan ve sonuçlar belli olmadan seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

TSİ 20:49 - HDP barajı aştı

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, HDP'nin oy oranı yüzde 10'u aştı. Milletvekili genel seçimlerinde sandıkların yüzde 69'u açıldı. Son sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 56; Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 32,62 dolayında. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,04'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise sandıkların yüzde 75,7'si açıldı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Erdoğan yüzde 54,6 ile yarışı önde götürüyor. Erdoğan'ı yüzde 29,7 ile Muharrem İnce; yüzde 7,48 ile Meral Akşener; yüzde 7,1 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor. Son sıralarda ise yüzde 0,91 Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,2 ile Doğu Perinçek geliyor.

TSİ 20:13 - HDP: Partimiz barajı aşmıştır

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, ellerindeki verilere göre HDP'nin barajı aştığını söyledi. Oluç'un açıklamaları HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yayınlandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre ise şu ana kadar sandıkların yüzde 61'i açıldı. Sonuçlara göre, AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 56,77. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 32,07. Yüzde 10'luk barajı aşıp aşmayacağı merakla beklenen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) oy oranı ise yüzde 9,79 dolayında.

TSİ 19:47 - Adil Seçim Platformu: Erdoğan'ın oy oranı yüzde 43

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin verileri açıklamaya başladı. Platformun verilerine göre, sandıkların yüzde 21,17'nden gelen sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı yarışını yüzde 43,51 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan önde götürüyor. Erdoğan'ı yüzde 33,92 oy oranı ile CHP'nin adayı Muharrem İnce izliyor. İnce'yi yüzde 12,8 ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, yüzde 6,69 ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 2,86 ile Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,22 oy oranı ile Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek takip ediyor.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açılan sandıkların oranı yüzde 55'e ulaştı. Ajans seçim yarışında yüzde 56,2 oy oranı ile Erdoğan'ın önde olduğunu duyurdu. Erdoğan'ı yüzde 28,7 ile Muharrem İnce, yüzde 7,44 Meral Akşener, yüzde 6,46 ile Demirtaş, yüzde 0,93 ile Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,19 ile Doğu Perinçek izliyor.

TSİ 19:21 - CHP’den açıklama: Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı’nın açıkladığı ilk sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın doğru sonuçları açıklamadığını iddia eden Tezcan, AKP'nin moral üstünlüğü sağlamaya çalıştığını savundu. Kendilerine ulaşan sonuçları kamuoyu ile paylaşan Tezcan, “Hiçbir zaman Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48’in üzerine çıkmadı. Dokuz bin 638 sandık açılmış bizim verilerimize göre; Muharrem İnce yüzde 40,35, Erdoğan yüzde 46,58 Meral Akşener yüzde7,24; Demirtaş 4,06; Temel Bey yüzde 1,16; Perinçek 0,001” dedi. “Hiçbir zaman Erdoğan’ın oyu 48’i geçmedi, 44’e, 43’e düştü ama 48 bandını hiçbir zaman geçmedi. Anadolu Ajansı yüzde 3 iken açılan sandık yüzde 70,72 verdi. Bu çok açık bir manipülasyondur Bu seçimin sonucu belli Erdoğan kaybedecek Erdoğan kazanacak. Bununla ilgili hiçbir tereddüt duymuyoruz, takip ettiğimizi vatandaşlar bilsin” diye konuştu. Sandık görevlilerine çağrı yapan Tezcan, “görev başını terk etmeyin, ıslak imzalı tutanakları alın” dedi. Tezcan vatandaşlardan ilçe seçim kurullarında nöbet tutmalarını istedi. Tezcan, "Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın" diye konuştu ve seçimin ikinci tura kalmasının beklendiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Anadolu Ajansı ile ilgili Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

TSİ 18:45 - İlk sonuçlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın verileri doğrultusunda açıklanan ilk sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 59,3 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan önde. Erdoğan'ı yüzde 26,4 ile Muharrem İnce, yüzde 7,7 oy oranı ile Selahattin Demirtaş, yüzde 5,5 oy oranı ile Meral Akşener izliyor. TBMM seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 54,7, CHP'nin yüzde 13,9. MHP'nin oy oranı yüzde 13,3 iken HDP'nin oy oranı ise yüzde 6,5. Sonuçlar Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 67,5, Millet İttifakı’nın oy oranını ise yüzde 23,27 olarak gösteriyor. Sandıkların şu ana kadar yüzde 8’i açıldığı belirtiliyor.

TSİ 17:41 - İlk sonuçlar kısa bir süre sonra

TSİ 18:45'te Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı kaldırmasıyla 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başlanacak.

TSİ 18:11 - YSK'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde yoğun güvenlik önlemleri olduğunu belirtti. Yarkadaş, "YSK'ya giden tüm yollar kamyonlarla kapatılmış... YSK'nın önüne geldik bir grup milletvekilimizle... Burada tam anlamıyla bir sıkıyönetim var. Tel örgülerin ardında sadece vekiller ve gazeteciler var" dedi. Yarkadaş, "Kim neden korkuyor?" mesajını paylaştı.

TSİ 17:55 - Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oy verme işleminin bitmesinin ardından yaptığı açıklamada "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi. Akşener, Twitter paylaşımında "Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın" ifadelerini kullandı.

TSİ 17:52 - Erdoğan: Bir şey söylemek için erken

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

TSİ 17:35 Yıldırım: Herhangi bir hadise yok

Başbakan Binali Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından AKP adına açıklama yapan ilk siyasi oldu. Yıldırım açıklamasında Erzurum'da iki kişinin hayatını kaybettiği bir olay yaşandığını ancak bu olayın seçimle ilgili değil, kan davası ile ilgili olduğunu belirtti. Yıldırım, "Onun dışında herhangi bi hadise yok. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

TSİ 17:30 - HDP'den açıklama: Yerlerimizi terk etmeyin

Sandıkların kapanmasının ardından vatandaşlara yönelik bir çağrı da Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) geldi. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenilir kaynaklardan resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar "yerleri terk etmeme" uyarısı yapıldı.

TSİ 17:20 - Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin

Sandıkların kapanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısı yaparken görevlileri de oy sayma sürecinde şeffaf olmaya çağırdı. CHP lideri, "Bu süreci büyük bir sabırlar, büyük bir itinayla sonlandırabilirsek Türkiye'de güzel şeyler olacak ve biz yarın umarım güzel bir Türkiye'ye uyanmış olacağız" dedi.

TSİ 17:05 - İnce: İslak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısı yaptı. İnce, "Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayınız" dedi. "AA bu seçimi belirmeleyecek bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız sandıkları asla terk etmeyin" diyen İnce vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne gitmeye çağırdı. YSK'ya da çağrıda bulunaan İnce, "Görevinizi doğru dürüst yapın, kormayın" dedi. İnce, "Adil bir sonuç istiyoruz" diye konuştu.

TSİ 17:01- Sandıklar kapandı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Yaklaşık 57 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı ülkede 187 bin sandıkta oy kullanıldı. Seçimlere katılımın yüksek olması beklenirken oy verme işlemleri sırasında usülsüzlük iddiaları gündeme geldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı müşahitlerin darp ve tehdit edildiği, sandığa blok şeklinde oy atıldığı yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. CHP ve HDP, başta Suruç olmak üzere seçim sırasında yaşanan ihlallerin araştırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. YSK'nın kararı uyarınca TSİ 18:00'e kadar yayın organlarının seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili tahmin ve yorumlara yer vermesi yasak.

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BÖ/HS

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