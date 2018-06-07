 Canikli: Menbiç′te ortak devriye gezecek | TÜRKİYE | DW | 09.06.2018

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TÜRKİYE

Canikli: Menbiç'te ortak devriye gezecek

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve ABD'nin, YPG'nin boşaltacağı Menbiç'te birlikte devriye gezeceğini söyledi.

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Fotoğraf: Arşiv

NATO savunma bakanları toplantısı kapsamında dün Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile bir araya geldikten sonra Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Canikli, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve civarında YPG unsurlarına karşı sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"nın Menbiç'e doğru genişlemesi konusunda aylardır devam eden tartışmalar sonrası ABD ile varılan uzlaşıya ilişkin konuştu.

Savunma Bakanı, Mattis'le ilgili görüşme sonrası "Özellikle Münbiç'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullanarak bölgedeki devriye görevini "tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacağını" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Canikli, Menbiç konusunda ABD ile belirlenen yol haritasının planlandığı gibi yürütülmesinde gecikme ve oyalama olmayacağını ifade etti.

Belirsizlikle dolu yol haritası

Menbiç konusunda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen Pazartesi günü Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası bir "yol haritası" berlirlenmişti.

Düzenlenen ortak basın toplantısında yol haritasının uygulanması için net bir takvim belirlendiği kaydedilmiş ve Türkiye ile ABD'nin "Menbiç'te yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacağı" belirtilmişti.

Ancak Cuma günü Associated Press haber ajansına konuşan YPG'nin Menbiç Askeri Konseyi'nin başkanı Muhammed Ebu Adil, kent merkezinde Türk askeri ya da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı konuşlanmayacağını iddia etmişti.

Adil, "Devriyeler sadece cephe hatlarında olacaksa, bu bizim için sorun teşkil etmez... Ama kentin içinde olmaz" şeklinde konuşmuştu.

Ajansın haberine göre, İlham Ahmed adlı üst düzey bir Kürt yetkili de ABD heyetinin Menbiç'e Türk askeri veya Türkiye destekli Suriyeli güç girmeyeceğine dair güvence verdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, solda, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, solda, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile geçtiğimiz günlerde Washington'da görüşmüştü

Farklı yaklaşımlar

Menbiç'teki yol haritası konusunda ABD ve Türkiye tarafı, anlaşmanın nasıl ve hangi zaman çizelgesine göre izleneceği konusunda farklı açıklamalarda bulunuyor.

Türk tarafı anlaşmanın altı ay içinde tamamlanıp YPG'lilerin silahlarını bırakarak kent merkezinden ayrılacağını belirtirken ABD'li yetkililer takvimin "tahmini" olduğunu ve belli bir zaman sınırı bulunmadığını söylüyor.

Washington yönetimi ayrıca YPG'lilerin silahlarını bırakıp bırakmayacaklarına dair bir yorumda bulunmaktan kaçınıyor, YPG'nin de içinde bulunduğu ve IŞİD'e karşı mücadele yürüten Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) "bir kenara itmeyeceklerini" belirtiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

DW,AP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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