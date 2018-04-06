 Cambridge Analytica şirketi kapanıyor | EKONOMİ | DW | 02.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

ABD seçimlerine ilişkin manipülasyon iddiaları ve Facebook veri skandalı ile gündeme gelen veri analiz şirketi Cambridge Analytica faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

DW SHIFT - Grafik Facebook Persönlichkeitsprofil (MDR)

İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica, "tüm faaliyetlerini derhal durdurma" kararı aldı. Şirketten bugün yapılan açıklamada, "şirketin faaliyetlerini sürdürmenin artık sürdürülebilir olmadığının kararlaştırıldığı" belirtildi. Şirket, iflas sürecinin başlatılacağını duyurdu.

ABD seçimleri ile bağlantılı olarak Facebook veri skandalı ile gündeme gelen Cambridge Analytica, 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri, Facebook'a bağlı bir uygulama üzerinden izinsiz ele geçirmek ve ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump lehine kullanmakla suçlanıyor. Nisan ayında başlatılan soruşturma doğrultusunda şirketin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Şirketin uygulama üzerinden elde ettiği veriler doğrultusunda kullanıcıların psikolojik profilini çıkararak, olası siyasi tercihlerini tahmin edebildiği iddia ediliyor. Şirketin söz konusu uygulamayı doğrudan telefonuna indirmeyen, fakat uygulamanın kullanıcısı olan kişilerin arkadaşlarının da verilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Cambridge Analytica, ABD seçimlerini manipüle ettiği iddialarını geri çevirmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası dmneminde bu şirketin verilerini kullanmadığını söylemişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg iddialar üzerinde Amerikan Kongresi'nde ifade vermiş ve skandaldan dolayı özür dilemişti.
Video izle 01:11

Mark Zuckerberg özür diledi

AFP,AP/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Banu Güven: Facebook imtihanı

Cambridge Analytica şirketinin Facebook uygulaması üzerinden yaklaşık 87 milyon kullanıcının verilerini ele geçirmesine ilişkin skandal büyüyor. Gazeteci Banu Güven skandalı ve etkilerini DW Türkçe için değerlendirdi. (07.04.2018)  

Facebook veri skandalı büyüyor

Facebook’un izinsiz bir şekilde alınan kullanıcı verilerinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu açıklamasından sonra skandal büyüyor. Ayrıca krizden etkilenen Türk kullanıcılarının sayısının 235 bin olduğu açıklandı. (05.04.2018)  

Zuckerberg hata yaptıklarını kabul etti

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, kullanıcıların verilerinin Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından izinsiz kullanıldığı skandalla ilgili ilk kez konuştu, "Hata yaptık" dedi. (21.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mark Zuckerberg özür diledi  

Sosyal medya algoritmaları nasıl işliyor?  

Benzer içerik

Facebook

Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook kurbanı 06.04.2018

Facebook’ta yaşanan veri skandalından 2 milyon 700 bine yakın Avrupalı kullanıcının etkilendiği açıklandı. İngiltere ise Facebook’un da dahil olduğu 30 şirkete soruşturma açtığını belirtti.

DW SHIFT - Facebook Logo

Facebook veri skandalına rağmen kârını artırdı 26.04.2018

Sosyal medya şirketi Facebook, veri skandalına rağmen kârını yüzde 63 artırdı. Facebook'un aktif kullanıcı sayısının da yüzde 13 artarak, 2 milyar 200 bine ulaştığı belirtildi.

Banu Güven, türkische Journalistin

Banu Güven: Facebook imtihanı 07.04.2018

Cambridge Analytica şirketinin Facebook uygulaması üzerinden yaklaşık 87 milyon kullanıcının verilerini ele geçirmesine ilişkin skandal büyüyor. Gazeteci Banu Güven skandalı ve etkilerini DW Türkçe için değerlendirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türk Akımı'nda ilk etap tamamlandı

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı boru hattı projesinin deniz kısmındaki ilk hattının inşaatı tamamlandı.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 