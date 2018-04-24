 BZ: Macron büyük risk altına giriyor | BASIN | DW | 26.04.2018
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BASIN

BZ: Macron büyük risk altına giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington ziyareti ve Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye yardım konferansı, Alman gazetelerinde öne çıkan konuları oluşturuyor.

USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/K. Lamarque)

Die Welt gazetesi Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüş alışverişine şu satırları ayırmış:

"Macron ABD Başkanı ile üzerinde anlaştıkları konuları aralarındaki görüş ayrılıklarından daha fazla vurgulamak için büyük çaba harcadı. Akıllı Fransız bir anda Trump'ın en sevdiği Avrupalı olup çıktı. Fransa ile ABD arasındaki ahengin Başkan Trump'ın sabırsızlığına ne kadar dayanacağı kestirilemez. Batı siyasi kültürünün son derece farklı iki lideri arasındaki hoşgörülü dostluğun İran, Suriye ve gümrük tarifeleri ile ilgili anlaşmazlıklarda gerçekten yakınlaşma sağlanmasına yarayacağı kuşku götürür. Macron en azından Almanya Başbakanı Merkel'in başaramadığını yapıp, Donald Trump ile konuşabilmenin bir yolunu buldu."

Frankfurter Allgemeine Zeitung Fransa Cumhurbaşkanının Batı ülkeleri arasındaki yabancılaşmayı önlemek için  büyük çaba harcadığını yazıyor:

"Emmanuel Macron'un ABD Başkanını ikna edip edemediği, Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıklayacağı Mayıs ayı ortalarında anlaşılacak. Trump nükleer programı yüzünden İran'a uygulanan yaptırımların yeniden başlatılmasına karar verirse, ABD fiilen anlaşmadan çekilmiş olacak. Macron'un bunu önlemek için Trump'a aşırı yakınlık göstermesi Avrupalı ortaklarının hoşnutsuzluğuna yol açtı. Macron Tahran ile yeni bir anlaşma yapılmasını önermekle, Avrupa ülkelerinin koordineli dış politika çizgisinden ayrılmış oldu. Merkel ve diğerleri gibi Macron da Atlantik aşırı ilişkilerin yara almasını istemiyor. Bu nedenle de ABD'ye güvenilir bir müttefik olduklarını göstermeye çalışıyor. Macron'un gayretlerinin meyve verip vermeyeceği şimdilik kestirilemez."

Badische Zeitung gazetesi Washington'da sergilenen samimiyetin sürmesinin çıkar ortaklığının bozulmamasına bağlı olduğunu hatırlatıyor:

"Macron Trump'ın Washington'unda bir devlet liderinin katlanması gereken ne varsa sineye çekti. Beyaz Saray şimdiye kadar bu kadar çok el sıkışma, omuz sıvazlama ve yanaktan öpüşmelere sahne olmamıştı. Macron büyük risk alıyor. Enternasyonalist Macron ulusalcı Trump'ın gözüne girmeye çalışıp, ABD Başkanıyla İran meselesinin de ötesinde sağlam bir ilişki kurmaya çalışıyor. Ancak Trump'ın zihniyetinde her siyasi ilişki, çıkarlar gerektirdiğinde baştan pazarlığı yapılabilecek bir ticari kazanç ilişkisidir. Macron'un umduğunu bulamaması da mümkündür."

Süddeutsche Zeitung Brüksel'deki uluslararası Suriye'ye yardım konferansına ayırdığı yorumda Batının yardımı şarta bağlamasının doğru olduğunu savunuyor:

"Brüksel'de yardım için para toplanırken, Rusya Suriye'ye modern hava savunma sistemleri vermeye hazır olduğunu duyuruyordu. Ama bu acı iş bölümünün de bir sınırı olmalıdır. Rusya Beşar Esad'ın savaşı kazanmasına yardımcı olabilir. Kendi enerjik katkısıyla yerle bir edilen yerlerin yeniden imarının faturasını ise ödeyemez. Avrupa ülkeleri yardımı şarta bağlamakta haklılar. Çünkü ellerinde baskı aracı olarak kullanabilecekleri fazla imkânları bulunmuyor."

DW,AG/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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