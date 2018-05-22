 BZ: Erdoğan′ın ilk turda seçileceği şüpheli | BASIN | DW | 01.06.2018

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BASIN

BZ: Erdoğan'ın ilk turda seçileceği şüpheli

Türkiye'deki yaklaşan 24 Haziran seçimleri ve ABD'nin tartışmalı gümrük tarifelerini yürürlüğe koyması, Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

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Berliner Zeitung, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimine yönelik bir yoruma yer veriyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıl sonra kendisi için tehlikeli rakiplerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor:

 "Kendisini Peygamber katına çıkaran bir seçmen kitlesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar mağlup edilemez görünüyordu. Ancak otokrat, kariyerinin en önemli seçimi öncesinde birden güç kaybetmeye başladı. Şimdiye kadar muhalefetin kazanma şansı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Neredeyse tüm anketler Erdoğan'ın ilk turda çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediyor. 15 yıldır ilk kez kendisi için gerçekten tehlikeli olacak rakiplerle karşı karşıya. Seçimin ikinci tura kalması durumunda, herşey muhalefetin birlik olup olamayacağına bağlı. İyi bağlantıları olan bir köşe yazarı Erdoğan'ın seçimi yine iptal edebileceği spekülasyonunu yaptı. İşte bu ülkeyi tam bir krize sürükler. Avrupa hazırlıklı olmalı."

Die Welt gazetesi ABD ile Avrupa arasındaki muhtemel ticari engellemeleri konu alan yorumunda şu satırlara yer vermiş:

"ABD yönetimi Avrupa Birliği'nden yapılan ithalata tanınan istisnayı uzatmayacağını açıkladı. Strateji değişikliğinin zamanı artık gelmiştir. D planında Avrupalı tüketiciye da zarar verecek olan ek gümrük vergisiyle yetinilmemesi gerekir. Berlin ve Brüksel çok taraflı ticari düzenlemelerin kendini kanıtlamış prensiplerine geri dönmekle iyi eder. D planı yatıştırma politikasından vazgeçmek, aynı zamanda da, Beyaz Saray'da kim oturursa otursun, Avrupa limanlarının açık kalacağını inandırıcı bir şekilde bütün dünyaya göstermek demektir."

Frankfurter Rundschau gazetesi Washington yönetiminin Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyum mamullerine ek gümrük vergisi uygulama kararını şöyle yorumluyor:

"Dünya kamuoyu, benzeri görülmemiş bir olaya şahit oluyor. ABD kendi kurduğu dünya ticaret rejimini bozuyor. Pazarların dışa açılması, serbest ticaret ve rekabet gibi kavramlar geçmişte kaldı. Başkan Trump ithal çelik ve alüminyumdan ek gümrük vergisi alma kararını Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişletti. Geçici muafiyet bugünden itibaren yürürlükten kalkmış oldu."

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin aynı konudaki yorumu ise özetle şöyle:

"Dünya ticaretinde uygulanan himayecilik önlemlerinin yaklaşık yüzde 40'ı çelik branşını ilgilendiriyor. Donald Trump'ın Avrupa'yı da uygulama kapsamına almasıyla bu oran daha da artacak. ABD Başkanı sözünü tuttu ve serbest ticaretin düşmanı olarak tarih yazdı. Amerikan imalat sanayi artan girdi maliyetlerine kendini hazırlamak zorunda. Farkı, yerli şirketlerin kapatabileceğine Trump'tan başkası inanmıyor. Zaten Amerikan işletmeleri de ithal çeliği ikame edecek durumda değil. Dolayısıyla Trump kendi topuğuna sıkmış ve Amerikan sanayini modernleştirme vaadinin tam tersini yapmış oluyor."

DW, afp,dpa/AG ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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