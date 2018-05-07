 Brunson′ın avukatı: Gizli tanık olayı tam bir garabet | TÜRKİYE | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Brunson'ın avukatı: Gizli tanık olayı tam bir garabet

Türkiye'de yargılanan ABD'li rahip Brunson avukatı Halavurt, Brunson'ın davasının "fazlasıyla siyasileştiğini" söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Halavurt, mahkemenin tarafsız karar alabileceğini düşünmediğini de belirtti.

default

2016'dan bu yana tutuklu olan Brunson "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanıyor.

Türkiye'de casusluk ve teröre destekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir'de yapıldı.

ABD'nin "hukuki dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısı yaptığı rahip Brunson için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan avukat İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın tahliye edilmesi gerekiyordu, fakat ne yazık ki bugün de tahliye olmadı. Bir dahaki celseye kadar, celse arası dilekçe verip bu hukuksuz tutuklamaya son verilmesi, Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayacağız" diye konuştu.

Önerdiğimiz linkler

İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin papazı, ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın yargılanmasına devam edildi. Gizli bir tanığın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladığı Brunson, hakkındaki iddiaları reddetti. (07.05.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson için attığı tweet'te, "Ona casus diyorlar, ben ondan daha çok casusum" dedi. (18.04.2018)

"Askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Brunson'a yönelik davada ilk duruşma yapıldı. "Kiliseme hiçbir zaman siyaset sokmadım" diyerek suçlamaları reddeden Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. (16.04.2018)

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Brunson'un yargılanmasına başlandı. Savcılık, Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. (16.04.2018)

Yüz sandalyeli ABD Senatosu'nun 66 üyesi, Türkiye'deki tutuklu papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. (20.04.2018)

"Tam bir garabet"

ABD vatandaşı Brunson'a yönelik suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını söyleyen avukat Halavurt, "Bu gizli tanık olayı tam bir garabet. Sadece bizim davamızla ilgili değil, bu gizli tanık olayı ile ilgili çok ciddi bir sorun var" görüşünü kaydetti.

Halavert, gizli tanığın, Brunson'ın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istediği ve "ABD'nin PKK ve YPG'ye silah yardımlarının koordinatlarının Brunson ekibi tarafından verildiği" iddialarının Amerikalı rahip tarafından reddedildiğini söylerken, "Bunlar şu anda gizli tanığın ortaya attığı iddialar. Bana göre safsata" değerlendirmesini yaptı.

Brunson'ın avukatı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece gizli tanıkların beyanlarına dayandırılarak bu dava devam ettirilemez, bu iddiaları destekleyecek yan deliller olması gerekir. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili kararları çok açık, sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutukluluğunun sürmesi kabul edilebilir değil, ortada hiç bir delil yok. Biz bunu mahkemeye defaten söylememize rağmen bu dava devam ediyor bu kabul edilebilir bir şey değil."

Daha fazlasını okumak için: Gizli tanık: ABD'li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu

"Dava siyasileşti"

Halavert, casusluk suçlamalarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunu mahkemeye, toplandığı iddia edilen devlet sırlarının, kolayca internet üzerinde temin edildiğini göstererek çürüttüklerini aktardı.

"Dava fazlasıyla siyasileşti" diyen avukat Halavert, yapılan siyasi açıklama ve yorumların ister istemez mahkemeleri etkilediğine işaret ederek, "Etkilemeyeceğini savunmak mantıklı olmaz" dedi.

Halavert şöyle devam etti:

"Bu mahkemenin çok bağımsız, tarafsız karar verebileceği kanaatini taşımıyorum açıkçası. Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledim. Bu açıklamalar yapıldığı müddetçe bu mahkemelerde iyi, tarafsız, adil bir karar çıkması zor görünüyor. Mahkemenin gerekçelerine de baktığınız zaman zaten bu konu çok net anlaşılıyor, tutuklama gerekçeleri hukuksuz."

Brunson'ın suçsuz yere tutuklu tutulmaktan ötürü sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Halavert, müvekkilinin tahliye umudu olmasına karşın serbest bırakılmaması nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını kaydetti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. "Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasına 16 Nisan'da başlanmıştı.  

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Aliaga Gefängnis bei Izmir

Gizli tanık: ABD'li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu 07.05.2018

İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin papazı, ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın yargılanmasına devam edildi. Gizli bir tanığın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladığı Brunson, hakkındaki iddiaları reddetti.

Türkei Aliaga Gefängnis bei Izmir

ABD'li rahip Brunson için tutukluluğa devam kararı 16.04.2018

"Askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Brunson'a yönelik davada ilk duruşma yapıldı. "Kiliseme hiçbir zaman siyaset sokmadım" diyerek suçlamaları reddeden Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

USA Präsident Donald Trump

Trump'tan Türkiye'de tutuklu rahip için tweet 18.04.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson için attığı tweet'te, "Ona casus diyorlar, ben ondan daha çok casusum" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı

Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 