Brunson'ın avukatı: Gizli tanık olayı tam bir garabet

Türkiye'de casusluk ve teröre destekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir'de yapıldı.

ABD'nin "hukuki dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısı yaptığı rahip Brunson için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan avukat İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın tahliye edilmesi gerekiyordu, fakat ne yazık ki bugün de tahliye olmadı. Bir dahaki celseye kadar, celse arası dilekçe verip bu hukuksuz tutuklamaya son verilmesi, Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayacağız" diye konuştu.

"Tam bir garabet"

ABD vatandaşı Brunson'a yönelik suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını söyleyen avukat Halavurt, "Bu gizli tanık olayı tam bir garabet. Sadece bizim davamızla ilgili değil, bu gizli tanık olayı ile ilgili çok ciddi bir sorun var" görüşünü kaydetti.

Halavert, gizli tanığın, Brunson'ın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istediği ve "ABD'nin PKK ve YPG'ye silah yardımlarının koordinatlarının Brunson ekibi tarafından verildiği" iddialarının Amerikalı rahip tarafından reddedildiğini söylerken, "Bunlar şu anda gizli tanığın ortaya attığı iddialar. Bana göre safsata" değerlendirmesini yaptı.

Brunson'ın avukatı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece gizli tanıkların beyanlarına dayandırılarak bu dava devam ettirilemez, bu iddiaları destekleyecek yan deliller olması gerekir. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili kararları çok açık, sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutukluluğunun sürmesi kabul edilebilir değil, ortada hiç bir delil yok. Biz bunu mahkemeye defaten söylememize rağmen bu dava devam ediyor bu kabul edilebilir bir şey değil."

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"Dava siyasileşti"

Halavert, casusluk suçlamalarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunu mahkemeye, toplandığı iddia edilen devlet sırlarının, kolayca internet üzerinde temin edildiğini göstererek çürüttüklerini aktardı.

"Dava fazlasıyla siyasileşti" diyen avukat Halavert, yapılan siyasi açıklama ve yorumların ister istemez mahkemeleri etkilediğine işaret ederek, "Etkilemeyeceğini savunmak mantıklı olmaz" dedi.

Halavert şöyle devam etti:

"Bu mahkemenin çok bağımsız, tarafsız karar verebileceği kanaatini taşımıyorum açıkçası. Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledim. Bu açıklamalar yapıldığı müddetçe bu mahkemelerde iyi, tarafsız, adil bir karar çıkması zor görünüyor. Mahkemenin gerekçelerine de baktığınız zaman zaten bu konu çok net anlaşılıyor, tutuklama gerekçeleri hukuksuz."

Brunson'ın suçsuz yere tutuklu tutulmaktan ötürü sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Halavert, müvekkilinin tahliye umudu olmasına karşın serbest bırakılmaması nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını kaydetti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. "Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasına 16 Nisan'da başlanmıştı.

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