 Brezilya′da Lula′ya 24 saat süre verildi | DÜNYA | DW | 06.04.2018
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DÜNYA

Brezilya'da Lula'ya 24 saat süre verildi

Brezilya'da yolsuzluk suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Devlet Başkanı Lula'ya emniyet güçlerine teslim olması için 24 saat süre tanındı.

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Yolsuzluk suçundan aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası ülkedeki en üst düzey mahkemece de onaylanan Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya federal polise teslim olması için 24 saat süre verildi.

Lula hakkındaki tutuklama kararını çıkaran federal hâkim Sergio Moro, eski bir devlet başkanı olduğu için 72 yaşındaki siyasetçiye kendi arzusuyla polise teslim olma fırsatı sunduklarını belirtti.

Moro, Lula'ya yolsuzluk soruşturmasının yürütüldüğü Curitiba kentindeki federal polis birimlerine "gönüllü" olarak teslim olması için yerel saatle 17'ye kadar süre tanıdı.

Hâkim Moro geçen sene verdiği kararda, Lula'yı devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için OAS adlı mühendislik şirketinden 1 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıla yakın hapis cezasına çarptırmıştı. Bu ceza Ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından 12 yıl 1 aya çıkarılmıştı.

Lula'nın hapse girmemek için yaptığı itiraz, Perşembe günü Yüksek Mahkeme tarafından 5'e karşı 6 oyla reddedilmişti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula, söz konusu yargı kararlarının Ekim'deki başkanlık seçimine katılmasının önlenmesi amacıyla verildiğini iddia ediyor. Son anketler Lula'nın yüzde 36'lık oy oranıyla seçimin favorisi olduğunu gösteriyor.

DW,rtr,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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