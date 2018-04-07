Bozdağ'dan Tsipras'a yanıt: Türkiye'ye sataşan puan topluyor

Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı yinelerken "insan hayatının ve özgürlüğünün güç oyunları ve şantaja alet edilmemesi gerektiğini" söyleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'a Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan cevap geldi.

Yozgat'ta bir gazetecinin Tsipras'ın bu sözlerini nasıl değerlendirdiğine dair sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor. Öyle anlaşılıyor. Onun için de sürekli bir biçimde Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar" dedi.

Bozdağ, Tsipras'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin iadesi konusunda verdiği sözu tutmadığını belirterek şöyle dedi:

"Yunanistan Başbakanı, özel görüşmelerde bunların kısa sürede Türkiye'ye iade edileceğini söyledi ama iade edilmediler. Sonra da 'Bizde hukuk var, yargı var' dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye'ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler."

"Takas söz konusu değil"

Bozdağ ayrıca, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin Yunanistan'daki Türk askerlerle takasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bozdağ, "Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ'cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler, o konu ayrıdır bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir" dedi.

Bozdağ, "Yunanistan'da 'Türk hükümeti, Türkiye FETÖ'cü teröristleri iade etmek kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyor' derlerse, 'Yalan söylüyorlar' derim. Buradan çok net bir şekilde, Türkiye böyle bir söz hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme, bir kanaatimiz kesinlikle yoktur. Bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan'dan tutuklu askerlerle FETÖ'cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimizde olmamıştır" ifadesini kullandı.

Casuslukla suçlanıyorlar

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini belirten ancak "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından mahkemeye çıkarılan iki Yunan askerin durumu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırmıştı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği geçen hafta, casusluk suçlamalarını reddeden iki askerin tutukluluğunun devamına karar vermişti.

DW/CÖ,SÖ

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