 Bozdağ: Türkiye Afrin′de kalıcı ve işgalci değil | TÜRKİYE | DW | 19.03.2018
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TÜRKİYE

Bozdağ: Türkiye Afrin'de kalıcı ve işgalci değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk ordusu ile ÖSO’nun Afrin’de kontrolü sağlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Yapacak çok işimiz var" dedi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Afrin’de "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bizim harekâtımızın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bozdağ, operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekâtı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri" diyen Bozdağ en önemli hedefin, "bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesinin çökertilmesi olduğunu" söyledi. Bozdağ, "Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir" dedi.

Kalın: İstikrara odaklanacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zeytin Dalı Harekâtı'nın geleceğine ilişkin açıklama yaptı. İngiltere’nin Sky News televizyonunda gelişmeleri değerlendiren Kalın, "Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda buna odaklanacağız. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak" dedi.

Türkiye, YPG kontrolündeki Afrin’e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortaklaşa yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nı 20 Ocak’ta başlatmıştı. Operasyonun Menbiç’e genişletilebileceği mesajı veren Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaptığı açıklamada ABD'den Menbiç'in boşaltılmasını istemişti.

rtr,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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