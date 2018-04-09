Bozdağ: Afrin'de kalıcı değiliz, işgalci değiliz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ pazartesi akşamı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Erdoğan hiçbir zaman Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi" açıklamasına da yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü harekata ilişkin konuşan Bozdağ, basın toplantısında Lavrov'un açıklamalarına tepki gösterdi. Lavrov'un, "Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu topraklardaki kontrolün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz" sözlerinin ardından açıklama yapan Bozdağ, "Suriye'de kalıcı değiliz, işgalci değiliz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekat kapsamında "4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

"Kimyasal saldırı iddiaları soruşturulmalı"

Bozdağ, Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Tarafların iddialarına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur bu" diyen Bozdağ, kendilerine ulaşan istihbarat bilgileri, haberler ve fotoğrafların bir kimyasal saldırı yapıldığına işaret ettiğini ancak olayın uzmanlar tarafından soruşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin yararlı olacağını ifade eden Bozdağ, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir" dedi.

DW/GA/EC

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