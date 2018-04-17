Bozdağ: AB'den uzaklaşan Türkiye değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı raporu eleştirdi. "Rapordaki bazı olumlu açıklamaların, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini" ifade eden Bozdağ şöyle dedi:

"Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler."

Bozdağ, "Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar" ifadesini kullandı.

Hahn: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

Bozdağ'ın tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporu, Strasbourg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından düzenlenen ortak basın toplantısıyla açıklanmıştı.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı" belirtilen raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra ilan edilen ve o günden bu yana yürürlükte olan olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına geniş yer ayrılmıştı. Ankara’ya OHAL'e son verme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu uygulama altında alınan önlemlerin “orantısız” olduğu belirtilmişti.

Yargı bağımsızlığı konusunda da Türkiye'ye eleştiriler getiren Avrupa Komisyonu, başta ifade, medya, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri olmak üzere; temel hak ve özgürlükler alanında geçen yıllara oranla “ciddi gerileme” gözlemlendiği not edilmişti.

Strasbourg'daki basın toplantısında konuşan Hahn, "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ediyor. Özellikle de hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda" demişti.

Hahn, "Komisyon öncelikli bir mesele olarak bu olumsuz eğilimi tersine çevirmesi için Türkiye'ye defaatle çağrı yaptı. Bugünkü raporda da bu konuda çok açık tavsiyelerde bulundu" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,EC

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