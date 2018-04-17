 Bozdağ: AB′den uzaklaşan Türkiye değil | TÜRKİYE | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Bozdağ: AB'den uzaklaşan Türkiye değil

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı yıllık Türkiye raporunu eleştirerek "Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı raporu eleştirdi. "Rapordaki bazı olumlu açıklamaların, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini" ifade eden Bozdağ şöyle dedi:

"Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler."

Bozdağ, "Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar" ifadesini kullandı.

Hahn: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

Bozdağ'ın tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporu, Strasbourg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından düzenlenen ortak basın toplantısıyla açıklanmıştı.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı" belirtilen raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra ilan edilen ve o günden bu yana yürürlükte olan olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına geniş yer ayrılmıştı. Ankara’ya OHAL'e son verme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu uygulama altında alınan önlemlerin “orantısız” olduğu belirtilmişti.

Yargı bağımsızlığı konusunda da Türkiye'ye eleştiriler getiren Avrupa Komisyonu, başta ifade, medya, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri olmak üzere; temel hak ve özgürlükler alanında geçen yıllara oranla “ciddi gerileme” gözlemlendiği not edilmişti.

Strasbourg'daki basın toplantısında konuşan Hahn, "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ediyor. Özellikle de hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda" demişti.

Hahn, "Komisyon öncelikli bir mesele olarak bu olumsuz eğilimi tersine çevirmesi için Türkiye'ye defaatle çağrı yaptı. Bugünkü raporda da bu konuda çok açık tavsiyelerde bulundu" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye raporuna OHAL damgası

Avrupa Komisyonu, Strasbourg’da açıkladığı Türkiye raporunda Ankara’ya OHAL uygulamasına son verme çağrısında bulundu. Raporda, Türkiye’nin AB’den “uzaklaştığı” belirtildi. (17.04.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild EU Türkei

Türkiye raporuna OHAL damgası 17.04.2018

Avrupa Komisyonu, Strasbourg’da açıkladığı Türkiye raporunda Ankara’ya OHAL uygulamasına son verme çağrısında bulundu. Raporda, Türkiye’nin AB’den “uzaklaştığı” belirtildi.

Türkei EU Flüchtlingsdeal Symbolbild

Brüksel: Türkiye AB yolundan uzaklaştı 17.04.2018

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki Türkiye raporunun taslak metninde, Türkiye’de hak ve özgürlükler ve ayrıca yargı alanında gerileme yaşandığına dikkat çekiliyor. Raporun bugün açıklanması bekleniyor.

Frankreich Eurokorps-Soldaten hissen die EU-Fahne vor dem Parlament in Straßburg 2014

AB "askeri Schengen bölgesi" kurmak istiyor 29.03.2018

Avrupa Birliği, pasaportsuz dolaşıma olanak sağlayan Schengen bölgesine benzer bir yapıyı askeri malzemelerin ulaşımı için hedefliyor. Amaç, askerler ile askeri araçların AB içerisinde daha kolay hareket etmesi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İmamoğlu: Hükümetin ekonomi vizyonu net değil

Türkiye'de dolar ve euronun yükselişi sürüyor. Ekonomideki gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, "Ekonomi yönetimindeki vizyon eksikliği piyasaları etkiliyor" diyor.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 