Bosna Hersek’te Erdoğan’ın seçim etkinliği planlarına tepki

Bosna Hersek basınına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Bosna Hersek'te bir konuşma yapacağını açıklaması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Söz konusu haberlerde, ne Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın ne de Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'da yapmayı planladığı konuşma hakkında bilgisi olduğu belirtildi. Erdoğan'ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç'in özel davetlisi olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Erdoğan'ın seçim etkinliği planlarına tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim etkinliği için Bosna Hersek'e gitme planları eleştirilere yol açtı. Daha İyi Gelecek için İşbirliği (SBB) partisi Genel Başkan Yardımcısı Adisa Arapoviç, Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim etkinliği planlarını eleştirerek, "Bu kötü bir mesaj. Biz hiç haber vermeden ziyarete gelinecek tebaa değiliz" dedi.

Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç, haber portalı klix'e yaptığı açıklamada, "Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse, egemenliğimizi kaybederiz" dedi.

Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik de Boşnak lider İzzetbegoviç'i Erdoğan'ı tek taraflı olarak desteklemekle suçlayarak, Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim etkinliği planlarını eleştirmişti.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, Erdoğan'ın Saraybosna'da 1984 Kış Olimpiyatları için yapılan spor salonunda konuşma yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın açıklaması

Türk basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türk siyasetçilerin olası seçim kampanyaları nedeniyle tartışma yaşanması dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türklerle Bosna Hersek'te buluşma kararı aldıklarını belirtmişti. Erdoğan, etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydetmişti.

Fransız haber ajansı AFP'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'da Avrupa'da yaşayan Türklerin katılacağı bir seçim etkinliği planladığı belirtilmişti.

DW,dpa/JD,EC

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