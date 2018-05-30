 Boris Nemtsov ödülü Nadejda Mityuşkina′ya verildi | ALMANYA | DW | 21.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Boris Nemtsov ödülü Nadejda Mityuşkina'ya verildi

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı'nın ödülü Bonn’da düzenlenen törenle aktivist Nadejda Mityuşkina'ya verildi.

default

Rusya'da 2015 senesinde öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı'nın bu yılki ödülü, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen törenle sahibine verildi.

Ödülün sahibi, Boris Nemtsov'un mücadele arkadaşlarından Nadejda Mityuşkina oldu. Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı ödülün Rusya'da insan hakları ve demokratik değerler için sergilediği cesur mücadele nedeniyle Mityuşkina'ya verildiğini açıkladı. Törene Nemtsov’un gazeteci kızı Zhanna Nemtsov da katıldı.

Nadejda Mityuşkina

Nadejda Mityuşkina

Ödülünü alan muhalif Solidarnost (Dayanışma) Hareketi'nin yöneticisi Mityuşkina, Rusya'da insan haklarının giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Mityuşkina DW'ye verdiği demeçte, Rusya'da muhaliflere yönelik baskının da gittikçe arttığını belirtti. 2015'te öldürülen Boris Nemtsov'un en yakın mücadele arkadaşlarından biri olarak tanınan Mityuşkina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen sivil toplum kuruluşu Solidarnost (Dayanışma) hareketinin yöneticisi ve aynı zamanda kurucusu.

Ödül üçüncü kez verildi

Özgürlük İçin Boris Nemtsov Ödülü üç yıldır Rusya'da demokrasi ve özgürlükler için mücadele edenlere veriliyor.  Bu yıl ödüle toplam 30 kişi aday gösterilmişti. Bağımsız Rus gazetesi Nowaya Gazeta'nın okuyucuları internet üzerinden ödül için beş favori belirlemişti: Ödülü kazanan Solidarnost (Dayanışma) hareketinin yöneticisi Mityuşkina, muhalif Rus politikacı Aleksi Navalny, tarihçi, insan hakları aktivisti Juriy Dmitriev, muhalif politikacı Jegor Çernjuk ve insan hakları aktivisti, tutuklu Ojub Titiev.

Özgürlük İçin Boris Nemtsov Ödülü 2016'da Lew Schlossberg'e, 2017'de ise Ildar Dadin'e verilmişti.

Rusya'da Nemtsov anısına düzenlenen bir yürüyüş

Rusya'da Nemtsov anısına düzenlenen bir yürüyüş

Boris Nemtsov 27 Şubat 2015'te yılında muhalefetin yapacağı bir protesto yürüyüşünden birkaç gün önce Kremlin yakınlarında bir köprüde vurularak öldürülmüştü. Nemtsov'un öldürülmesiyle ilgili olarak beş Çeçen sanık yargılanarak 11 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezalarına  çarptırılmıştı. Ancak Boris Nemtsov'un yakınları cinayet emrini Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un verdiğini iddia ediyor. Rusya eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev de yapmış olan Nemtsov reform yanlısı görüşleriyle biliniyor ve Ukrayna'daki savaşa karşı çıkıyordu.

DW,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Nemtsov ölüm yıldönümünde anıldı

Geçen yıl Moskova’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif Boris Nemtsov ölümünün birinci yıldönümünde anıldı. (27.02.2016)  

Nemtsov davası başladı

Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov'u öldürmekten sorumlu tutulan beş zanlının yargılanmasına Moskova'da başlandı. Savcılık zanlılara 'para karşılığı cinayet' suçlaması yöneltti. (03.10.2016)  

Moskova’da binlerce kişi Nemtsov'u andı

İki yıl önce suikaste uğrayan Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov’u anmak için Moskova'da binlerce kişi sokaklara döküldü. (26.02.2017)  

Benzer içerik

Ukraine, Kiew: Der russische Journalist Arkady Babchenko wurde erschossen

Muhalif Rus gazeteci Kiev'de öldürüldü 30.05.2018

Putin karşıtı Rus gazeteci Arkadi Babçenko, Kiev'de vurularak öldürüldü. Ukraynalı parlamenter Geraşçenko, cinayetten Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Ukraine vorgetäuschter Mord an Journalist Arkadi Babtschenko in Kiew

Ukrayna: Muhalif Rus gazeteci cinayetini biz kurguladık 30.05.2018

Ukrayna polisinin cinayete kurban gittiğini açıkladığı Putin karşıtı Rus gazeteci basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna istihbaratı cinayeti, gazeteciyi Rusya'dan korumak için kurguladıklarını açıkladı.

Symbolbild 2018 FIFA World Cup Russland

Liderlere Rusya'daki Dünya Kupası'nı boykot çağrısı 22.05.2018

İnsan Hakları İzleme Örgütü, liderleri Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya'yı boykot ederek açılış törenine katılmamaya çağırdı. Örgütün gerekçesi ise Rusya'nın Suriye'deki savaşta oynadığı rol.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Verdacht auf giftige Stoffe in Kölner Wohnung (picture-alliance/dpa/D. Young)

Alman Emniyeti: Köln'de gözaltına alınan zanlı saldırı planlıyordu

Federal Emniyet Dairesi (BKA) Köln’de gözaltına alınan Tunus vatandaşının biyolojik bomba yapmak için internetten risin maddesi sipariş ettiği tespit edilmişti.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 