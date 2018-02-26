Boko Haram 76 kız öğrenciyi serbest bıraktı | DÜNYA | DW | 21.03.2018

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin sözcüsü, Boko Haram tarafından geçen ay Dapçi kasabasındaki bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan öğrencilerin bir bölümünün kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya hükümeti kaçırılan 110 öğrenciden 76'sının özgürlüğüne kavuştuğunu ve diğer öğrencilerin serbest bırakılması için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı sözcüsü Garba Şehu, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada "kız öğrencilerin sağlık kontrolünde tutulacakları güvenli bir yere alındığını” söyledi.

Tanık ifadesine göre, kaçırılan öğrencilerin bir kısmı gece yarısı kamyonetlerle şehir merkezine getirilerek okul önüne bırakıldı. Associated Press ajansına konuşan bölge sakinleri, militanların uzaklaşırken "Bu hepinize bir uyarıdır” ve "Kız çocuklarınızı bir daha asla okula göndermeyin" dediğini aktardı. Boko Haram, Hausa dilinde "Batılı eğitim haram”dır anlamına geliyor.

Kaçırılan öğrencilerin özgürlüğüne kavuştuğu haberi Uluslararası Af Örgütü’nün Nijerya raporunun açıklanmasından bir gün sonra geldi. Örgüt, raporunda Nijerya ordusunu Dapçi’de yaşanan kaçırılma olayını yeterince ciddiye almadığı konusunda eleştiriyordu. Ordu raporun "tamamen yanlış” olduğunu açıklamıştı.

Dapçi'deki olay, 2014 yılında Çibok'ta 270'den fazla kız öğrencinin kaçırılması sonrası yaşanan en büyük kaçırılma vakası olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında kaçırılan 276 öğrencinin yaklaşık 100 tanesinden hâlâ haber alınamıyor. Kaçırılan insanlar çoğunlukla tecavüze uğruyor veya zorla evlendiriliyor.

AP,AFP/MY,CÖ

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