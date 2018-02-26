 Boko Haram 76 kız öğrenciyi serbest bıraktı | DÜNYA | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Boko Haram 76 kız öğrenciyi serbest bıraktı

Nijerya'da geçen ay Boko Haram tarafından kaçırılan 110 kız öğrenciden 76'sının serbest bırakıldığı açıklandı.

default

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin sözcüsü, Boko Haram tarafından geçen ay Dapçi kasabasındaki bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan öğrencilerin bir bölümünün kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya hükümeti kaçırılan 110 öğrenciden 76'sının özgürlüğüne kavuştuğunu ve diğer öğrencilerin serbest bırakılması için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı sözcüsü Garba Şehu, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada "kız öğrencilerin sağlık kontrolünde tutulacakları güvenli bir yere alındığını” söyledi.

Tanık ifadesine göre, kaçırılan öğrencilerin bir kısmı gece yarısı kamyonetlerle şehir merkezine getirilerek okul önüne bırakıldı. Associated Press ajansına konuşan bölge sakinleri, militanların uzaklaşırken "Bu hepinize bir uyarıdır” ve "Kız çocuklarınızı bir daha asla okula göndermeyin" dediğini aktardı. Boko Haram, Hausa dilinde "Batılı eğitim haram”dır anlamına geliyor. 

Kaçırılan öğrencilerin özgürlüğüne kavuştuğu haberi Uluslararası Af Örgütü’nün Nijerya raporunun açıklanmasından bir gün sonra geldi. Örgüt, raporunda Nijerya ordusunu Dapçi’de yaşanan kaçırılma olayını yeterince ciddiye almadığı konusunda eleştiriyordu. Ordu raporun "tamamen yanlış” olduğunu açıklamıştı.

Dapçi'deki olay, 2014 yılında Çibok'ta 270'den fazla kız öğrencinin kaçırılması sonrası yaşanan en büyük kaçırılma vakası olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında kaçırılan 276 öğrencinin yaklaşık 100 tanesinden hâlâ haber alınamıyor. Kaçırılan insanlar çoğunlukla tecavüze uğruyor veya zorla evlendiriliyor.

AP,AFP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı

Nijerya İstihbarat Bakanlığı Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu doğruladı. (26.02.2018)  

Üç yıl sonra ailelerini görecekler

Nijerya'nın Chibok kentinde Boko Haram tarafından üç yıl önce kaçırılıp, varılan uzlaşı sonucu cumartesi günü serbest bırakılan kızların kimlik tespitinin ardından ebeveynleriyle buluşturulacakları bildirildi. (12.05.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Boko Haram terörü açlığa yol açıyor  

Benzer içerik

Nigeria Mädchenschule in Dapchi

Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı 26.02.2018

Nijerya İstihbarat Bakanlığı Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu doğruladı.

DW - eco@africa: Nigerianische Farmer und der Klimawandel

İklim değişikliği terörü güçlendiriyor 16.02.2018

Aç, susuz, yoksul... İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz koşullar altında yaşayanlar, yeni sempatizan kazanmaya çalışan terör örgütlerinin ağına çok daha kolay düşüyor.

Boko Haram terörü açlığa yol açıyor 29.09.2017

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yıllardır radikal islamcı Boko Haram örgütü ile mücadele ediliyor. Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle çiftçiler artık topraklarını ekemiyor insanlık dramı ağırlaşıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Menbiç konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Nauert, Türkiye ile varılan bir anlaşma olmadığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

default

Sanatta otoportreden selfie çağına

Otoportrelerin ustalarının yüzyıllar boyunca yeni tasvirleri nasıl geliştirdiğine gelin bir göz atın. 