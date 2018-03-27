Boğaziçili 9 öğrenci 'lokum' protestosundan tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde TSK'nın Afrin harekâtına destek olmak ve bu operasyonda hayatını kaybeden askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencileri protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde üzerinde "Afrin lokumu" yazan bir stant açarak lokum dağıtan grubun bir başka öğrenci grubu tarafından protesto edildiği ve kısa süreli arbede yaşandığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 öğrenciyi "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden dokuzunun söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer altı şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Lokum dağıtan öğrencileri "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartıyla protesto eden Boğaziçili öğrenciler için "komünist" ve "vatan haini" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan, "Çünkü Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite, vatanına, milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir" ifadesini kullanmıştı.

Rektörlük kınamıştı

Olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Afrin Şehitlerimizi anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırıyı her vatansever gibi bizler de kabul edilemez buluyoruz. Ayrıca ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak da değerlendiriyoruz" denilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin "terörün hiçbir çeşidine müsamaha göstermediğini" belirten rektörlük, gösterilerin üniversite idaresinin onayı dışında gerçekleştiğini ve üniversitenin ilgili birimlerinin "bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular" hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştiren birkaç kişi 20 bin nüfuslu üniversitemizi temsil etmediği gibi, Boğaziçi Üniversitesi bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu Şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

DW,DHA/CÖ,HS

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