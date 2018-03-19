BND'ye karşı 'yasa dışı izleme' davası başladı

Veri hacmi itibariyle dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası'nı (IDN) işleten DE-CIX şirketinin Almanya‘nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'ne (BND) "internet kullanıcılarını yasa dışı takip" suçlamasıyla açtığı dava bugün görülmeye başlandı. Dava konusu, BND'nin yıllardır iletişim kanallarına yönelik yürüttüğü stratejik izleme faaliyetleri çerçevesinde sadece şüpheli durumlarda değil, gerekçe olmadan da veri toplaması. Frankfurt merkezli DE-CIX, BND'nin kullanıcıların telefon, chat ve e-posta haberleşmelerini yıllarca yasa dışı biçimde dinlediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Leipzig Federal İdare Mahkemesi'ndeki duruşmada DE-CIX avukatı Sven-Erik Heun, BND'nin Almanya içi telekomünikasyonu da içeren dev bir veri havuzuna yöneldiğini belirterek, "BND avlanabileceği en büyük havuzu seçmiş durumda. DE-CIX'e yönelen, yurt içi telekomünikasyon trafiğini de içeren dev bir veri tabanına ulaşabiliyor. Biz bunun yasa dışı olduğu kanaatindeyiz" dedi. Avukat Heun, ayrıca BND'nin yasada belirlenen yüzde 20'lik miktar yerine belli bir protokoldeki verilerin tamamını kullandığını belirtti.

NSA skandalında da gündeme gelmişti

Davalı şirket, İçişleri Bakanlığı'nın izleme talimatlarının, mecliste yasa dışı izleme faaliyetlerini denetlemek üzere kurulan G-10 komisyonundan geçmiş olduğu izlenimi vermediğini de mahkemede dile getirdi. Mahkeme yargıçları da İçişleri Bakanlığı talimatlarını "içerik açısından çok belirsiz olmakla" eleştirdi.

Davada hükümeti temsil eden avukat Wolfgang Roth ise hükümetin izleme faaliyetlerine ilişkin G-10 Komisyonu'nu görevlendirdiğini hatırlatarak söz konusu faaliyetlerin bu komisyonun onayına tabi olduğunun altını çizdi. Roth, telekomünikasyon verilerinin gizliliğine yönelik müdahalelere komisyon tarafından izin verilebileceğini belirterek daha detaylı talimatların ise gizlilik nedeniyle söz konusu olamayacağını savundu.

NSA skandalını araştırmakla görevli meclis komisyonunun incelemeleri sonucu, DE-CIX'ten elde edilen verilerin BND üzerinden Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu‘na (NSA) ulaşmış olabileceği ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın internet trafiğinin büyük bir bölümü DE-CIX üzerinden gerçekleşiyor.1995 yılında kurulan şirket 60'dan fazla ülkeden yaklaşık 700 operatöre IDN hizmeti sağlıyor. DE-CIX daha önce davayı kaybetmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı.

DW,dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe