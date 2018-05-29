 BM′den uyarı: Suriyeli mülteciler için para bitiyor | DÜNYA | DW | 31.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM'den uyarı: Suriyeli mülteciler için para bitiyor

BM, Suriyeli mülteciler için taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 20'sinin toplanabildiğine dikkat çekerek acil takviye gelmemesi durumunda yardımların kısılmak zorunda kalınacağı uyarısında bulundu.

Jordanien Flüchtlingslager in Azraq (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız uluslararası yardım örgütleri, Suriyeli mültecilere yardım sağlanan bütçedeki paranın azaldığı uyarısında bulunarak, donör devletlere "acil" yardım çağrısı yaptı. Örgütler, taahhüt edilen 4 milyar 400 bin doların sadece yüzde 20'sinin toplanabildiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler ve çok sayıda yardım örgütü Perşembe günü Ürdün'de yaptıkları açıklamada, Suriyeli mültecilerin gıda, eğitim, sağlık ve nakit para gibi ihtiyaçlarının karşılandığı yardım programlarında finansman sıkıntısı çekildiğini vurguladı. Açıklamada, durumun değişmemesi halinde yardımlarda kısıntıya gidilmek zorunda kalınacağı belirtildi.

Örgütler, ayrıca gerekli yardımların sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan paranın Nisan ayında Brüksel'deki Suriye bağış konferansında taahhüt edilenden de yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında 2018 yılı için 5 milyar 600 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Plan kapsamında komşu ülkeler Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve Mısır'daki Suriyelilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Ürdün'deki Zaatari mülteci kampı

Ürdün'deki Zaatari mülteci kampı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Avad, toplanan yüzde 20 oranındaki bağışın yeterli olmadığı uyarısında bulunarak, "mültecilere verdiğimiz nakit paralarda gecikmeler oluyor" dedi.

"Siyasi çözüm bulunana kadar destek sürmeli"

BM Dünya Gıda Programı Bölge Koordinatörü Muhannad Hadi de donör devletlerin yaptıkları bağışlardan dolayı memnuniyet duyduklarını ancak iç savaşın bitirilmesine yönelik siyasi bir çözüm bulununcaya kadar desteklerini sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

BM verilerine göre Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi komşu ülkelere sığındı. Yaklaşık altı milyon Suriyeli de ülke içinde kaçmak zorunda kaldı.

DW,AFP,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Suriye'ye bağış konferansında hayal kırıklığı

Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye bağış konferansında uluslararası donörler Suriye'de savaştan etkilenen siviller için 4,4 milyar dolar yardım taahhüt etti. Ancak bu miktar beklentileri karşılamadı. (25.04.2018)  

Bu yıl bir milyon Suriyeli evini terk etti

BM temsilcisi, bu yılın başından beri bir milyon Suriyelinin evini terketmeye zorlandığını söyledi. (09.05.2018)  

BM ve AB'den Suriye'de müzakerelere dönüş çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de uzun süredir devam eden savaşa son vermek için siyasi müzakerelerin hızlandırılması çağrısı yaptı. (24.04.2018)  

Benzer içerik

Aleppo Evakuierung

HRW: Suriye'deki yeni yasa geri dönüşlere engel 29.05.2018

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suriye'de mülk sahiplerinin evlerine hükümet tarafından el konulmasına olanak tanıyan yasayı eleştirdi. Örgüte göre, bu yasa Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine engel olacak.

Türkei Gaziantep Grenze Syrien Syrische Flüchtlinge Rückkehr

Suriye kökenli seçmen kime oy verecek? 25.05.2018

Savaştan kaçarak Türkiye’ye göç eden Suriyeliler arasında Türk vatandaşlığına geçenler 24 Haziran seçimlerinde sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere ve Türk siyasetine bakışları ise birbirinden farklı.

Syrien Flüchtlingslager Jarmuk

Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde 21.05.2018

Suriye ordusu yedi yıldır devam eden iç savaşta ilk kez başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Beşar Esad

Esad: Suriye'de geriye kalan tek sorun SDG

SDG'yi Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olarak nitelendiren Esad, müzakere yöntemi sonuç vermezse güce başvuracaklarını söyledi. Esad, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın kıyısından dönüldüğünü belirtti. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 