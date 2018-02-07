BM’den Suriye ve Rusya’ya suçlama | DÜNYA | DW | 10.02.2018

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Suriye ve Rusya’nın isyancıların kontrolünde olan bölgelere geçen hafta düzenlediği hava operasyonlarında 230'dan fazla sivilin öldüğünü açıkladı. Zeyd Raad el Hüseyin bu saldırıların savaş suçu sayılabileceğini ifade etti.

BM yetkilisi, 4 Şubat tarihinde isyancıların kontrolündeki İdlib’e bağlı Serakib kasabasında "zehirli madde” kullanıldığına dair kendilerine çok sayıda belge ulaştırıldığını bunlar arasında video görüntüleri de olduğunu söyledi.

Zeyd Raad el Hüseyin "(Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nin yedi yıl boyunca felç olmasının ardından Suriye'deki durum, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmek için feryat ediyor” ifadelerini kullandı. El Hüseyin, ABD'nin barış çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

30 günlük ateşkes önerisi

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'de çatışma bölgelerine insani yardım ulaştırılabilmesi için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini gündemine aldı. Konseyin geçici üyeleri İsveç ve Kuveyt'in hazırladığı ve AFP'nin ulaştığı taslak metinde Rusya ve Suriye'nin hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da kuşatmanın sona erdirilmesi de yer alıyor.

Hafta başında Birleşmiş Milletler insani yardım yetkililerinin bir aylık ateşkes önerisi Rusya tarafından reddedilmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya Beşar Esad güçlerine karşı savaşan silahlı güçlerin uymayacağı gerekçesiyle ateşkes önerisinin "gerçekçi olmadığını” söylemişti.

Birleşmiş Milletler insani yardım yetkilileri Suriye hükümetini ocak ayından beri kuşatma altındaki bölgelere gönderilen yardımlara engel olmakla suçluyor.

afp, Reuters / EC, JD

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