BM′den Suriye için insani ateşkes çağrısı | DÜNYA | DW | 06.02.2018

Suriye'de İdlib ve Doğu Guta'ya yönelik saldırılarında can kaybı artarken, Birleşmiş Milletler'den bir ay sürecek insani ateşkes çağrısı geldi.

Ateşkesin amacının bölgeye yardım taşınması, hastaların ve yaralıların tahliye edilmesi olacağı belirtildi. BM'nin çağrısında ateşkes için yedi nokta sıralandı. Bu noktalar arasında Türkiye'nin 20 Ocak'ta askeri operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin de var.

Birleşmiş Milletler eğer gerekli izni alabilirse, önümüzdeki iki ay içerisinde 700 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediğini duyurdu.

BM'den abluka uyarısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye hükümetinin Doğu Guta'ya yönelik ablukasını da eleştirdi. Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, bölgede "ayrım gözetmeksizin bombardıman ve sivillerin kasıtlı olarak açlığa itilmesi gibi uluslararası suçların" görüldüğünü söyledi.

Pinheiro son 48 saat içerisinde üç hastanenin vurulduğu yönündeki haberlerin Astana sonrası kurulan çatışmasızlık bölgelerini "alay konusu" hâline getirdiğini sözlerine ekledi.

400 binden fazla Suriyelinin yaşadığı Doğu Guta, Suriye ordusunun kuşatması altındaki bölgelerden biri. Doğu Guta ayrıca, Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinin sonucu olarak kurulan çatışmasızlık bölgesinin içerisinde yer alıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Şam kırsalındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgeye bir gün önce düzenlenen saldırılarda da 30 kişinin öldüğü aktarılmıştı. İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düzenlenen saldırılar sonucu da altı kişinin öldüğü yönünde bilgiler geliyor.

Klorin gazı ile saldırı iddialarına araştırma

Birleşmiş Milletler'de savaş suçlarını araştırmakla görevli olan ekip ise İdlib ve Doğu Guta'da yasaklı kimyasal maddelerle saldırı düzenlendiğine dair iddiaları araştırmak için devreye girdi.

BM'nin Suriye'deki insan hakları durumunu inceleyen araştırma komisyonu, klor içeren bombalar ile İdlib'in Sarakib ve Şam'ın Doğu Guta bölgelerine saldırılar düzenlendiğine dair çok sayıda haberin kendilerine ulaştığını belirtti.

BM'den Pazartesi günü yapılan açıklamada da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da klorin gazı ile saldırıların düzenlendiğine dair "bariz kanıtların" bulunduğu bildirilmişti.

BM, 2014 ve 2015 yıllarında yaptığı incelemelerin ardından da rejim güçlerinin klor gazı ile saldırı düzenlediğini saptamıştı. Şam yönetimi ise kimyasal silahlara başvurduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Suriye'de iç savaş 2011 yılında başladı. Çatışmalar sonucu 340 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AP,AFP,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe