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AVRUPA

BM'den Sırbistan'a Cevdet Ayaz uyarısı

Birleşmiş Milletler'in Sırbistan’ın Kürt politikacı Cevdet Ayaz’ı Türkiye’ye iadesi öncesinde Belgrad'ı uyardığı bildirildi.

Serbien Cevdet Ayaz (Privat)

Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) uyarısına rağmen Kürdistan Özgürlük Partisi'nin Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade ettiği belirtildi.

Ayaz'ın avukatı Ana Trkulja bir Sırp televizyon kanalına yaptığı açıklamada müvekkilinin dün Türkiye'ye iade edildiğini doğruladı. Avukat Trkulja, Türkiye'de "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etmek"le suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ayaz'ın son bir yıldır Sırbistan'da yaşadığını ve iltica başvurusunda bulunmuş olduğunu ifade etti.

Ancak Reuters haber ajansı, Ayaz'ın iadesi öncesinde Sırbistan'ın da üyesi olduğu BM İşkenceye Karşı Komite'nin (UNCAT) Belgrad'a 18 Aralık tarihinde tavsiye niteliğinde bir yazı gönderdiği ve Ayaz'ın Türkiye'ye iade edilmemesini rica ettiğini yazdı.

Reuters'e konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, Sırp mahkemelerinin iade için gereken bütün koşulların sağlanmış olması ve Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in kararı doğrultusunda söz konusu kararı aldığını dile getirdi. Sırp yetkili, "BM'nin talebi karardan sonra geldi. Polis de iade işlemlerini uyguladı” dedi.

UNCAT Başkanı Jens Modvig de Avrupa Birliği üyeliğine aday olan Sırbistan'ın Ayaz'ı iadesi konusunda uyararak uluslararası yükümlülükleri bulunduğunu belirtti.

Reuters/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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