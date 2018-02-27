 BM′den Rusya ve ABD′ye sivil ölüm suçlaması | DÜNYA | DW | 06.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM'den Rusya ve ABD'ye sivil ölüm suçlaması

BM, ABD öncülüğündeki koalisyon ve Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil can kaybı yaşandığını açıkladı. BM raporunda Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı da bildirildi.

default

13 Kasım 2017'de Atarib kasabasına düzenlenen hava saldırısı sonrası çekilen bir kare

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki taraflarca yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlallerini araştırmak üzere yaklaşık 6,5 yıl önce kurduğu Suriye Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı raporun sonucu açıklandı.

8 Temmuz 2017 - 15 Ocak 2018 arasındaki altı aylık dönemi kapsayan rapora göre, "ulaşılabilen tüm bilgiler" 13 Kasım'da Halep'in batı kesimindeki Atarib kasabasında bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısının bir Rus uçağı tarafından düzenlendiğini ortaya koydu.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen bir noktayı hedef alan ve civardaki evlerle bir polis karakolunu da vuran saldırıda 84 kişi hayatını kaybederken 150 kişi de yaralanmıştı. Raporda, Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'den kalktığı belirlenen uçağın bölgeyi güdümlü olmayan silahlarla vurduğu belirtildi.

BM komisyonu böylece ilk kez Suriye'deki sivil ölümlerin sorumlusu olarak doğrudan Rusya'yı işaret etmiş oldu.

Raporda pazarın kasten hedef alındığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi. Ancak bu eylemin "ayrım gözetmeksizin yapılan ve sivil ölümlerle sonuçlanan saldırılar düzenleyerek işlenen savaş suçu anlamına gelebileceği" ifade edildi.

Uluslararası hukuk ihlali

Rapora göre ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Mart 2017'de Rakka yakınlarındaki bir okula düzenlediği üç hava saldırısında ise 150 sivil hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı o dönem söz konusu saldırılarda yaklaşık 30 militanın öldüğünü ve sivil can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Saldırının yapıldığı alanda IŞİD'li olduğuna dair kanıt bulunamadığı belirtilen raporda, koalisyonun siviller koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği duyuruldu.

Raporda Esad rejiminin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına dair ifadeler de yer aldı. Raporun ilgili bölümünde "Hükümet güçleri, Doğu Guta'da silahlı savaşçılara karşı kimyasal silah kullanmaya devam etti" denildi.

BM raporu, hem Suriye'deki hem de diğer ülkelerdeki görgü tanıkları ve mağdurlarla yapılan 500 görüşme sonucunda yazıldı. Esad rejimi, araştırmayı yürüten BM görevlilerinin Suriye'ye girmesine izin vermemişti.

rtr,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM: Doğu Gutalılar yerin altında yaşıyor

UNICEF, 780'den fazla sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta'da bombardımanlardan korunmak için ailelerin yer altında saklandığına dikkat çekti. UNICEF'e göre Suriye'de bu yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı bini aştı. (06.03.2018)  

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuracak

Türkiye İdlib ve Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgede dokuz kamp kurmayı planlıyor. Kamplarda 170 bin kişinin barındırılması öngörülüyor. (06.03.2018)  

BM: Doğu Guta'daki müşterek suç kabul edilemez

BM verilerine göre, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde Şubat ayı ortasından bu yana neredeyse 600 kişi hayatını kaybetti. (04.03.2018)  

İnsani yardım konvoyu Doğu Guta'da

700'den fazla sivilin öldüğü Doğu Guta'ya insani yardım taşıyan konvoy, bölgeye ulaştı. Suriye ordusunun Şubat ayından bu yana Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü sağladığı açıklandı. (05.03.2018)  

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rus ordusu, Doğu Guta'daki militanların bu bölgeden ayrılmak isteyen insanları infaz ettiğini öne sürdü. (01.03.2018)  

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, rejime bağlı birliklerin düzenlediği en yoğun hava saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. DW, Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. (26.02.2018)  

Benzer içerik

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta

Doğu Guta için kimyasal silah incelemesi 27.02.2018

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan ve rejim güçlerince bombalanan Doğu Guta bölgesinde kimyasal mühimmat kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Syrien Blutvergießen in Syrien geht weiter - Hilfsorganisationen können Ost-Ghuta nicht erreichen

Doğu Guta yardım bekliyor 28.02.2018

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes kararına rağmen sivillere yardım ulaştırılamıyor. Suriye rejimi insani yardım koridoru açıldığını savunurken, Rusya yaşanan krizde silahlı grupları suçladı.

Syrisch-Arabischer Roter Halbmond Hilfsorganisation

İnsani yardım konvoyu Doğu Guta'da 05.03.2018

700'den fazla sivilin öldüğü Doğu Guta'ya insani yardım taşıyan konvoy, bölgeye ulaştı. Suriye ordusunun Şubat ayından bu yana Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü sağladığı açıklandı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump: Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabilirim

Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabileceğini söyledi. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta açılacak.  

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Dördüncü Merkel dönemi: Muhtemel kabine

Almnaya'nın yeni hükümetinde hangi isimler var?  