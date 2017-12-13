BM'den Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, uluslararası tepkilere rağmen nükleer ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasına karar verdi.

ABD tarafından hazırlanan ve 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Kore'nin yaptığı rafine petrol ürünü ithalatının yıllık 500 bin varille sınırlandırılarak yaklaşık yüzde 90 oranında kesilmesini, ham petrol arzının da yılda 4 milyon varilde tutulmasını öngörüyor.

Kuzey Koreli işçilere 24 ay mühlet

Tasarı ayrıca, yurt dışında çalışan Kuzey Korelileri 24 ay içinde ülkelerine dönmeye zorluyor. BM Güvenlik Konseyi, Eylül ayında Pyongyang rejiminin altıncı ve en büyük nükleer denemesinin ardından aldığı son yaptırım kararında, tüm ülkelerin Kuzey Koreli işçilere yeni çalışma izni vermesini yasaklamıştı. ABD, işçilerin mevcut çalışma izinlerinin sona ermesinin ardından Kuzey Kore'nin yıllık 500 milyon dolarlık döviz girişinden mahrum kalacağını hesaplıyor. ABD'ye göre, yurt dışında çalışan Kuzey Koreli sayısı 93 bin civarında.

BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği 22 Aralık tarihli karar tasarısı, söz konusu işçilerin kazandığı paraların, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını desteklemek için kullanıldığı endişesini gerekçe göstererek bu yaptırımı getiriyor. BM Güvenlik Konseyi bu nedenle tüm ülkelerin Kuzey Koreli işçileri 2019 yılı sonuna kadar ülkelerine göndermesini istiyor.

29 Kasım'daki füze denemesi

Rusya'dan usul tepkisi

ABD'nin Çin'le müzakere ederek hazırladığı tasarı, usul açısından Rusya'nın tepkisine neden oldu. Rusya; ABD ve Çin dışındaki diğer 13 üyenin tasarıyı ve üzerinde yapılacak son dakika değişikliklerini kısa bir süre içinde incelemek zorunda kaldığı gerekçesiyle eleştiride bulundu. Söz konusu değişikliklerden biri de Kuzey Koreli işçilere ülkelerine dönmeleri için tanınan sürenin 24 aydan 12 aya düşürülmesi oldu.

Tasarıda, Kuzey Kore'ye yapılan tüm petrol ithalatının yasaklanması ve Pyongyang rejimi ile lideri Kim Jong-un'un uluslararası hesaplarının dondurulması gibi daha sert yaptırımlar için bastıran ABD'nin bu taleplerine ise yer verilmedi.

Sık sık Güney Kore, ABD ve Japonya'yı haritadan silmekle tehdit eden Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze programlarının, Washington'ın saldırgan tutumuna karşı bir gereksinim olduğunu savunuyor. Kuzey Kore son olarak 29 Kasım'da ABD'nin tüm noktalarına ulaşabildiğini öne sürdüğü bir kıtalar arası balistik füze denedi. Güney Kore hükümeti, uluslararası kamuoyu tarafından kınanan bu denemede fırlatılan füzenin menzilinin 13 bin kilometre olduğunu doğruladı.

AP/Reuters,CÖ/BK

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