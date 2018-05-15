 BM′den İsrail′e orantısızlık suçlaması | DÜNYA | DW | 18.05.2018
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DÜNYA

BM'den İsrail'e orantısızlık suçlaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki göstericilere orantısız kuvvet uygulamakla suçladı. İsrail temsilcisi suçlamaları geri çevirerek, olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Zusammenstöße in Gaza zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten (Reuters/I. A. Mustafa)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki göstericilere kuvvet kullanmasını sert bir dille eleştirdi. İsrail'in, güvenlik güçlerinin ölü sayısının en azda kalmasına özen gösterdiği şeklindeki gerekçesini geri çeviren el-Hüseyin Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen olağanüstü oturumdaki konuşmasında ‘İsrail'in açıklamalarında haklılığını gösteren herhangi bir belirti bulunmadığını' söyledi.

Zeyd Raad el-Hüseyin "Filistinlilerin İsrail işgal gücü tarafından doğumdan ölüme kadar onurları ellerinden alınmış halde zehirli bir bölgeye tıkıldıklarını" söyledi. El-Hüseyin İsrail'in Cenevre Konvansiyonunun 4'üncü maddesini ihlal ettiğini belirtmekle birlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cenevre Konvansiyonu'na dâhil edilen bu maddedeki "savaş suçları" ifadesini kullanmadı.

Zeyd Raad el-Hüseyin

Zeyd Raad el-Hüseyin

İsrail suçlamaları ret etti

Zeyd Raad el-Hüseyin İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız karşılık verdiğini ve çoğu silahsız olan Filistinlilerin gerçek mermilerle vurulduklarını söyledi. İnsan Hakları Yüksek Komiseri bazı Filistinlilerin taş ve molotof kokteyli atmalarının öldürücü güçle karşılık verilmesine gerekçe oluşturamayacağını belirtti. Zeyd Raad el-Hüseyin Gazze olaylarının uluslararası bağımsız ve tarafsız bir komisyon tarafından incelenip sonuçların hukuki soruşturmaya yol açması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail askerlerinin Mart ayı sonlarından beri Gazze ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde gösteri yapan ve aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 87 Filistinliyi öldürdüğünü ve orada 29 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çeşitli devletlerin girişimiyle acilen toplanan BM İnsan Hakları Konseyi karar alabiliyor, ancak yaptırım kararlaştırma yetkisi bulunmuyor. İsrail'in Konsey nezdindeki temsilcisi Aviva Raz Schechter bütün suçlamaları ret etti. Schechter Gazze'de iktidarı elinde bulunduran Hamas'ı kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı ve İsrail'in sadece kendini saldırılara karşı savunduğunu söyledi.

DW,dpa,afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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