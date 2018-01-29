  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM'den Almanya'ya mülteci aileleri için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya'yı bütün mültecilerin aile birleşimine izin vermeye çağırdı.

default

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya'yı bütün mültecilerin aile birleşimine izin vermeye çağırırken, mülteci sorunu koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Başbakan Angela Merkel'ın başını ağrıtıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Roland Bank federal parlamento komisyonunda yaptığı konuşmada 2015 mülteci krizinden sonra Merkel'in muhafazakar koalisyonu tarafından getirilen ve aile birleşmelerine olan talebi azaltmayı amaçlayan kısıtlamaların mantıklı olmadığını savundu.

Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratların geçen hafta başladıkları büyük koalisyon görüşmelerini 4 Şubat'ta sona erdirmekte karar kıldıkları açıklanmıştı. Genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin kurulamadığı Almanya'nın hükümet krizine sürüklenmemesi için Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokrat kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla tamamlanmasına çalışılacak.

Sosyal Demokratlar bütün sığınmacıların aile birleşimine izin verilmesini savunurken, Merkel'in Hristiyan Birlik partileri buna karşı çıkıyor. Konu, koalisyon görüşmelerindeki engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Merkel'in muhafazakar hükümetinin Mart 2016'da getirdiği mevzuat uyarınca, Suriye, Ortadoğu ve Afrika'daki diğer savaş bölgelerinden gelen çok sayıda mülteciye "yardımcı koruma" olarak bilinen sınırlı bir sığınma hakkı verilmişti.

Berlin'in bu gruba giren ailelerin birleşmini bu yıl Mart'a kadar durdurulmuştu. Bu ay başlarındaki bir taslak koalisyon anlaşmasında, Merkel ve SPD'nin aile birleşimini ayda bin mülteci ile sınırlamak üzerinde uzlaştığı bildirilmişti.

dpa/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Angelina Jolie’den Ürdün’deki mülteci kampına ziyaret 29.01.2018

Amerikalı aktris ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Ürdün’ün kuzeyinde Suriyeli mültecilerin kaldığı Zateri Mülteci Kampı’nı ziyaret etti. Jolie, Yüksek Komiserlik tarafından finanse edilen “Kaplan Kızlar” programının katılımcıları ile de tanıştı.

Demonstrationen in Kandel

Kandel'de mülteci protestosu 29.01.2018

15 yaşındaki Alman kızı Mia'nın bir mülteci tarafından öldürüldüğü kentte protesto düzenlendi. Mültecileri destekleyen bir grup da sokaktaydı.

Deutschland Flüchtlinge bei Wegscheid

Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor 19.01.2018

Avusturya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Avusturya sınırlarında kontrolü sağlayacak bir sınır koruma birliği oluşturulacağını açıkladı. Kickl, "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" dedi.

FOTO-GALERİ

74. Filmfestival Venedig - Film Three Billboards outside Ebbing, ... (picture-alliance/dpa/ Labiennale/2017 Twentieth Century Fox Film)

2018 Oscarlarını kim kazanacak?

4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscar Ödül Töreni’nin favori filmlerini derledik. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +