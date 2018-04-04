BM'de İngiltere ve Rusya arasında sert tartışma

Çifte ajan Sergey Skripal'ın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi sonrası İngiltere ve Rusya arasında başlayan kriz BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tartışmalarla tırmandı. Moskova'nın Batı ülkelerinin suçlamalarına yanıt vermek için Güvenlik Konseyi'nden talep ettiği özel oturumda İngiltere ve Rusya temsilcileri arasındaki karşılıklı suçlamalar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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Oturumda Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Vasili Nebenzia, Skripal ve kızına yönelik saldırının arkasında Moskova olduğunu iddia eden Londra'ya "ateşle oynadığı" suçlamasını yöneltti. İngiltere'nin kirli bir oyun oynadığını söyleyen Nebenzia, yaşananları "absürt bir tiyatro" şeklinde nitelendirdi. Nebenzia, "Bu kuşku uyandıran olay, en mide bulandırıcı hâliyle tamamen ya bir uydurma ya da bir provokasyon" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Skripal'ın zehirlenmesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Rus temsilci, bu olayda Moskova'ya karşı yürütülen bir "propaganda savaşı"nın söz konusu olduğunu dile getirdi. Nebenzia, "bu propaganda savaşının da ülkesini gözden düşürme ve Rusya'nın siyasi meşruiyetine ilişkin tartışma yaratma amacı taşıdığını" savundu.

"Rusya'nın korktuğu bir şeyler var"

İngiltere'nin BM'deki temsilcesi Karen Pierce

İngiltere ise Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Moskova'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Nebenzia'nın suçlamalarını reddeden İngiltere'nin BM nezdindeki büyükelçisi Karen Pierce, "tüm bu yaşananların Rusya'nın sorumsuz davranışlarının büyük bir örneği" olduğunu ifade etti. Pierce, "Bizim gizlediğimiz hiçbir şey yok, ancak korkarım ki Rusya'nın endişelenmesini gerektirebilecek bir şeyler var" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Pierce, İngiltere'nin tamamen uluslararası anlaşmalara uygun hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart 2018 tarihinde İngiltere'nin güneyindeki Salisbury kentinde bir parktaki bankın üzerinde bilinçsiz hâlde yatarken bulunmuş ve daha sonra Skripal ile kızının zehirlendiği anlaşılmıştı. Skripal ve kızının Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir sinir gazıyla zehirlendikleri tahmin ediliyor. Londra olayın arkasında "büyük ihtimalle" Rusya'nın olduğunu savunuyor.

dpa,rtr/HS,CÖ

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